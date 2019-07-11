طنز کشور به بیراهه رفته است/بیان مشکلات و معضلات بن مایه اصلی طنز

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه سومین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر «طنزپهلوی ۳» با حضور اهالی فرهنگ و هنر و طنزپردازان برجسته کشور همانند داریوش کاردان، رضا رفیع، فرامرز ریحان صفت، رضا بنفشه خواه و هنرمندان استان گیلان در سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری سید الشهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار شد.

فومن خاستگاه طنز ایران

رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی فومن در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه امروز میزبان مهمانان و طنزپردازنان برجسته کشور هستیم، اظهار کرد: تشکیل این جشنواره توسط استاد رضا رفیع و فرامرز ریحان صفت بوده است.

یوسف نیک انجام امسال برای سومین سال پیاپی در شهرستان فومن برگزار شده است، افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته با حضور طنزپردازان برجسته کشور این برنامه در سطح ملی و با کیفیت بالا به با محوریت بزرگداشت استاد کیومرث صابری فومنی «گل آقا» برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای مفاخر بزرگی در حوزه‌های مختلف است، گفت: استاد کیومرث صابری فومنی «گل آقا» یکی از نمونه‌های این مفاخر است که امروز به واسطه سابقه وی در طنز، فومن را خاستگاه طنز کشور می‌شناسند.

نیک انجام با اشاره به افزایش دو برابری آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره نسبت به سال گذشته، بیان کرد: آثار در قالب شعر و نثر طنز و داستان کوتاه ارسال شده است.

وی با اشاره به برگزیده شدن ۱۱ اثر در این جشنواره از سراسر کشور، گفت: آثار ارسالی توسط سه داور برجسته کشوری در حوزه طنز بازبینی و بازخوانی شده و این ۱۱ نفر از میان انها انتخاب شده‌اند.

نیک انجام با بیان اینکه افزایش آثار ارسالی به این جشنواره مسئولیت ما را در اجرای این جشنواره سنگین‌تر خواهد کرد، ادامه داد: امیدواریم در سال‌های آینده نیز شاهد ارتقای کیفی و کمی این جشنواره باشیم.

دغدغه امروز طنزپردازان واقعی تغییر شرایط حوزه طنز است

در ادامه این برنامه داریوش کاردان ضمن ابزار خوشحالی از حضور در زادگاه طنزپرداز برجسته کشور مرحوم کیومرث صابری معروف به گل آقا، اظهار کرد: امیدوارم این سرگشته موجود در حوزه طنز کشور که مدتها است به بیراهه رفته است به جای درست برسد.

وی با بیان اینکه طنز باید بجای چنین مسیری به بیان مشکلات و معضلات جامعه بیشتر بپردازد، افزود: در بیشتر موارد طنز ایران به ناکجا آباد رفته است که امیدواریم هرچه زودتر به همت جوانان حاضر در حوزه طنز در بخش‌های مختلف در خدمت انتقاد استفاده کنند.

کاردان در ادامه با اشاره به اینکه خنداندن یک ارزش است، گفت: متأسفانه امروز اهل درد و آنهایی که با فرهنگ و ادب آشنایی دارند دغدغه تغییر شرایط امروز در حوزه طنز را دارند.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز طنز ایران به سمت بی ادبی و استفاده از واژه‌های نادرست رفته و به جایی رسیده‌ایم که این بی ارزشی‌ها در کشور ارج گذاشته شده و اما طنزپردازان واقعی بیکار هستند.

کاردان با اشاره به اینکه باید ببینم در هر حوزه چه میزان مشهور و معروف شدن برای فعالان آن عرصه به عنوان یک هدف مهم است، تصریح کرد: فعالان این حوزه باید در نگاه و میان مردم محبوب و مؤثر باشند.

وی با تاکید بر اینکه در مسیر درست قرار گرفتن در حوزه طنز بسیار مهم و حائز اهمیت است، ادامه داد: بسیاری از کسانی که امروز در حوزه طنز فعال هستند تنها واژه‌های سخیف و بی ادبانه بکار می‌برند که بدتر از تهاجم فرهنگی دشمن علیه این کشور است.

کاردان در ادامه همچنین با اشاره به شخصیت و نوع کار مرحوم کیومرث صابری فومنی، افزود: در زمانی که هیچکس جرأت انتقاد نداشت گل آقا بسیار زیبا و با زبان طنز معضلات و مشکلات زمان خود را به باد انتقاد می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه امروز تحمل مردم و مسئولان در زمینه انتقادها بسیار کم شده و سریع نسبت به هر چیزی عکس العمل نشان می‌دهند، گفت: گل آقا با شناخت درست از جامعه زمان خود و با ظرافت از طنز برای انتقاد از مسئولان و وضعیت جامعه استفاده می‌کرد.

طنز گل آقا برگرفته از دل جامعه بود و بر دل می نشست

رضا رفیع مجری طنزپرداز سیما در ادامه این برنامه با اشاره به فعالیت ۲۶ ساله خود در حوزه طنز، اظهار کرد: مرحوم کیومرث صابری «گل آقا» نقش بزرگی در ارتقای حوزه طنز ایران داشته است.

وی طنز را دست مایه بیان مشکلات و معضلات کشور دانست و گفت: طنز گل آقا به دلیل اینکه وی خود را از مردم و دوست مسئولان می‌دانست هم در میان آحاد جامعه و هم در میان مسئولان مورد پذیرش قرار گرفته بود.

رفیع با بیان اینکه طنزپردازان جدا از این مردم و مسئولان نیستند، بیان کرد: ما نیز همانند شما مسئولان که به فکر خدمت به مردم هستید ما نیز برای همین کار آماده ایم قصد و غرضی نداریم همه برای خدمت در یک کشور قرار داریم.

وی به تأثیرگذاری طنز در همه حوزه‌ها، ادامه داد: طنزپزداران باید از هنر خود در راستای بیان مشکلات مردم و معضلات جامعه استفاده کنند و در شرایطی که امروز خندیدن برای مردم سخت شده برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند در ایجاد نشاط و امید اجتماعی تأثیرگذار باشد.

طنز باید طنز موقعیت باشد

رضا بنفشه خواه بازیگر تلویزیون و سینما نیز در این برنامه با اشاره به اینکه طنز باید تأثیر گذار باشد، اظهار کرد: طنز باید طنز موقعیت باشد اینکه در سایه طنز از واژه‌های سخیف و نادرست استفاده کرده و به لودگی پرداخته شود.

در پایان از ۱۱ اثر برگزیده با اهدای تندیس و لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد و هر کدام از برگزیدگان به ارائه آثار خود پرداختند.