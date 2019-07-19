به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است از حجت الاسلام علی نصیری، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد که در ادامه می‌خوانید؛

باید اذعان کرد که تمام کسانی که در طول تاریخ حوزه‌های علمیه توانستند به مدارج عالی علمی و معنوی برسند و خدمات و آثار ماندگاری از خود به یادگار بگذارند، از فیض دعا و رضای امام عصر (ع) بهره‌مند بودند. به عنوان نمونه می‌توان از شیخ صدوق نام برد. چنان که معروف است پدر شیخ صدوق؛ یعنی علی بن بابویه قمی، چون فرزند ذکوری نداشت، از طریق حسین بن روح نوبختی؛ یکی از نواب خاص، با نگاشتن نامه‌ای تقاضای خود را به امام عصر (عج) عرضه داشت.

امام عصر (عج) او را به برخورداری از دو فرزند ذکورِ مبارک بشارت داد و در توقیع شریف، درباره شیخ صدوق چنین فرمود: «فقیه خیر مبارک ینفع البریة؛ فقیه خیررسان خجسته‌ای که به مردم سود خواهد رساند.»

شیخ صدوق، بعدها، هماره به این امر مباهات می‌کرد که با دعای امام زمان متولد شده است و در کتاب کمال الدین و تمام النعمة چنین آورده است: ابوجعفر محمد بن علی اسود، در بسیاری از مواقع وقتی آمد و شد مرا به مجلس استادم؛ محمد بن حسن بن احمد بن ولید و اشتیاق مرا در نگارش و حفظ علم می‌دید، می‌گفت: «این اشتیاق تو در فراگیری دانش، شگفتی ندارد؛ زیرا تو با دعای امام عصر (ره) به دنیا آمده‌ای.»

کثرت آثار شیخ صدوق و ماندگاری و تأثیرگذاری آنها در تفکّر شیعه، در تمام این سالیان به خوبی نشان می‌دهد که پیش‌بینی امام عصر (ره) درباره خیررسانی، برکت‌آفرینی و نفع‌رسانی خداوند از طریق او محقق شده است.

محدث نوری در باره ضرورت امتثال فرامین امام عصر (ع) و نقش ایشان در وساطت فیض، چنین آورده است: معرفة… انّه الإمام المعظّم، وانّه واسطة وصول الفیوضات الإلهیة والنِعَم غیر المتناهیة الدنیویة والأخرویة… فلا طریق لذلک الکسب والدفع الّا بالتشبث بأذیاله (ع) والالتماس منه ولی النعم بلسان القوّة والحال أو بلسان التضرّع والمقال. کسی که وارد حوزه می‌شود، باید بداند که امام عصر (ع) تنها حجت خداوند از میان همه پیامبران و ائمه (ع) است که در میان مردم حضور دارد و همه ادیان و مذاهب به نوعی چشم به راه آمدن اویند.

امام عصر (ع) همان انسان الهی است که به هنگام ظهور، تمام فرشتگان مقرب، کروبیان، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل او را همراهی خواهند کرد. او همان انسان برگزیده خداوند است که همه پیامبران آرزوی دیدار او را داشتند و از خداوند می‌خواستند که توفیق درک دوران ظهورش را به آنان ارزانی دارد.

روایت ذیل برای اثبات برتری خدمت به امام زمان (ع) از هر کاری دیگر، کفایت می‌کند: و سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَلْ وُلِدَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ لَا وَ لَوْ أَدْرَکْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَیامَ حَیاتِی؛ از امام صادق (ع) پرسش شد: آیا امام قائم (ع) متولد شده است؟ فرمود: نه و اگر عصر او را درک کنم، در تمام عمر خود به او خدمت خواهم کرد.

بر این اساس، در روایات اهل بیت درخواست توفیق از خداوند برای درک فیض خدمتگزاری به امام عصر (ع) مورد تاکید قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه در بخشی از دعای عهد چنین آمده است: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّابِقِینَ إِلَی إِرَادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَینَ یدَیه؛ خدایا مرا از انصار، یاران، مدافعان او و از جمله کسانی که در انجام نیازهای او شتاب می‌کنند، و جزو حامیان او هستند، قرار بده و از جمله کسانی مقرر فرما که در ابراز ارادت به او از دیگران پیشی می‌گیرند و در پیشاپیش او به شهادت میرسند.

از جمله مسائلی که در دوران غیبت مورد توجه قرار گرفته، وظایف شیعیان در این دوران است؛ به عنوان نمونه در بسیاری از روایات انتظار فرج برترین کار امت پیامبر (ص) دانسته شده است و شخص منتظر به کسی مانند شده که در راه خدا در خون خود غوطه‌ور شده است.

امام سجاد (ع) کسانی که در دوران غیبت امام عصر (ع) بر ولایت اهل بیت استقامت ورزند، را از جمله افرادی دانسته است که مورد رضایت اهل بیت (ع) بوده و همراه آنان در بهشت‌اند و دو بار در حق آنان فرمود: «طوبی لهم».

روایت ذیل نشانگر جایگاه انتظار ظهور امام عصر (ع) است: رحم اللَّه عبدا أحیی أمرنا قال قلت فإن مت قبل أن أدرک القائم صلّی الله علیه وآله وسلّم قال القائل منکم إن أدرکت قائم آل محمد نصرته کالمقارع معه بسیفه بل کالشهید معه؛ خداوند رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را احیا کند. راوی می‌گوید: گفتم: اگر پیش از درک امام عصر از دنیا بروم (فیضی برایم خواهد بود)؟ امام فرمود: هر کس از شما که بگوید (در دل خود چنین قصدی داشته باشد): اگر دوران حضرت قائم را درک کنم، او را یاری خواهم رساند، بسان کسی است که در رکاب ایشان شمشیر کشیده باشد، بلکه بسان کسی است که به همراه ایشان به شهادت برسد.

محدث نوری در کتاب ارزشمند النجم الثاقب برخی از وظایف منتظران آن حضرت را برشمرده است که از آن جمله است: تأثر از غیبت امام و عدم دسترسی به او؛ انتظار فرج؛ دعا برای ظهور، صدقه برای سلامتی امام؛ انجام حج به نیابت از امام؛ استغاثه و یاری خواستن از ایشان برای رفع گرفتاری‌ها.

حال باید پرسید: آیا در میان اموری که به عنوان وظایف شیعیان در دوران غیبت برشمرده شده، کاری برتر و بالاتر از سربازی برای ایشان و ورود به لشکر آن حضرت، وجود دارد؟! اگر انتظار فرج امام عصر (ع) برترین عمل در دوران غیبت برشمرده شده و برای آن ثواب شهادت و همراهی با اهل بیت (ع) در قیامت اعلام شده است، آیا برای همراهی با آن حضرت و در رکاب ایشان بودن، می‌توان پاداشی تعیین کرد؟!

بر اساس روایات موجود در میان یاران امام عصر (ع)، شخصیت‌های نامدار تاریخ بشر؛ همچون أصحاب کهف، یوشع، مؤمن آل فرعون، سلمان و مالک اشتر حضور دارند.

حضور چنین چهره‌های تابناک در صف خدمتگزاران ولی عصر (ع) نشان از عظمت و بلندای چنین کاری دارد. آیا برای افتخار همراهی با اولیای الهی؛ همچون سلمان و مالک اشتر آن هم در رکاب حجت الهی، می‌توان قیمتی تعیین کرد؟!

امام صادق (ع) یاران امام عصر (ع) را این چنین توصیف کرده است: رجال لا ینامون اللیل، لهم دوی فی صلاتهم کدوی النحل، یبیتون قیاما علی أطرافهم، ویصبحون علی خیولهم، رهبان باللیل لیوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسیدها، کالمصابیح کأن قلوبهم القنادیل و هم من خشیة الله مشفقون یدعون بالشهادة، ویتمنون أن یقتلوا فی سبیل الله شعارهم: یا لثارات الحسین، إذا ساروا یسیر الرعب أمامهم مسیرة شهر یمشون إلی المولی إرسالا، بهم ینصر الله إمام الحق.

یاری امام عصر (ع) شخص را به جایی می‌رساند که همه هستی مطیع او می‌شود و وقتی بر زمین راه می‌رود، زمین با افتخار می‌گوید: «یکی از یاران قائم (ع) بر روی من گام گذاشته است.»

اگر با چشم حقیقت بین، حقایق پیرامون خود را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دریافت که اینک امام عصر (ع) در برابر صف گسترده دشمنان دین و ملحدان، کافران و فاسقان تنهاست و بنا به دستور الهی در برابر همه کوشش آنان برای به کژی کشاندن جهانیان، ایستاده و تا می‌تواند در صدد آن است تا بندگان خداوند را که بسان برّه های بی‌نوا اسیر دست گرگ‌ها شده‌اند، نجات دهد.

حضور حجت خداوند در میان مردم بر همین اساس است تا مردم در هیچ حال و هوا و شرایطی بدون راهنما نمانند که در این صورت طعمه لشکر شیطان قرار خواهند گرفت.