به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جشنواره تابستانی کیش، ۲۰ تیرماه با برپایی مراسم ویژه در مرکز همایش‌های بین المللی کیش و با حضور شخصیت‌های فرهنگی و چهره‌های هنری گشایش یافت.

مجید ملانوروزی، دو جشنواره ملی شامل جشنواره فیلم موج و همچنین هنرهای تجسمی و اجرای صدها برنامه شاد فرهنگی و هنری را از جمله اتفاقات مهم جشنواره امسال نام برد.

هچنین در این نشست خبری، مدیر موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش اهدای جوایز روزانه در بازارها، برگزاری جنگ شبانه، اهدای جوایز در تالار شهر، برگزاری حداقل ۲ کنسرت در هفته و اهدای ۷ دستگاه خودرو ۲۰۶ در آخر هر هفته را از جوایز بزرگ این جشنواره ذکر کرد.

محسن قریب توضیح داد: برنامه استقبال از مسافرین در فرودگاه و نورافشانی، برگزاری آئین و نواهای سنتی و محلی، دهها جنگ و برنامه‌های تفریحی در بازارها و اماکن سرپوشیده از دیگر برنامه‌هایی است که در طول ۵۰ روز برگزاری جشنواره تابستانی کیش با حضور مردم و گردشگران برگزار می‌شود.

تخفیف ۵۰ در صدی هتل‌های کیش در ایام برگزاری جشنواره تابستانی

در ادامه این نشست خبری، مدیرعامل جامعه هتلداران کیش از تخفیف ۵۰ درصدی هتل‌های کیش در ایام جشنواره خبر داد و افزود: در تصمیم با همکاری هتلداران اجرایی می‌شود و در این زمینه نظارت دقیق صورت خواهد گرفت.

مسیح الله صفا همچنین خواستار افزایش پروازهای کیش ایر در ایام برگزاری جشنواره تابستانی و کاهش نرخ بلیط به عنوان اقدامی موثر در جذب گردشگران شد.

رحمان سادات نجفی مدیر عامل جامعه بازاریان نیز با اشاره به مشاکت این جامعه و حمایت از جشنواره تابستانی اعلام کرد: ۷ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ توسط جامعه بازاریان برای اهدای جوایز آخر هفته و اهدای ۴۰۰ میلیون تومان از طریق هدیه کار توسط یک حامی برای اهدا به گردشگران به مناسبت جشنواره تابستانی پیش بینی شده است.