آمار تصادفات باید به ازای ۲۰۰هزار نفر جمعیت شهری ۱۰درصد کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیت اللهی موسوی عصر شنبه در جلسه ستاد راهبردی برنامه جامع کاهش تصادف های استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط بالا دستی باید ستاد راهبردی کاهش تصادفات استان با مسئولیت استاندار هر شش ماه یک بار تشکیل شود و برنامه کاهش تصادف های استان را رصد و ملاک اجرا برای دستگاه های مرتبط باشد، اظهار کرد: ما جلسات را به صورت کارشناسی، پیگیری و برنامه های لازم را ارائه کرده و توضیح داده ایم.

وی با بیان این مطلب که برنامه ها باید در دو بخش برون شهری و درون شهری باشد، اظهار داشت: اسناد بالادستی ملاک عمل است که حوادث رانندگی باید تا انتهای برنامه ششم کاهش پیدا کند و بر این اساس باید به ازای ۱۰ هزار دستگاه ۳۱ درصد کاهش داشته باشیم همچنین به ازای تعداد ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شهری باید به میزان ۱۰ درصد کاهش تصادفات داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه برنامه این بود که هر ساله ۱۰ درصد از میزان تلفات تصادفات کاهش پیدا کند، افزود: اگر بحث افغانی کِش ها را کنار بگذاریم استان کرمان رتبه بهتری خواهد داشت لذا در این زمینه مشکل داریم چراکه این موضوع از دست ما خارج شده است بنابراین ما هم از مسئولان کشوری درخواست کردیم که این مسئله را به صورت آمار مجزا در نظر بگیرند.

وی با بیان این مطلب که برای کاهش آمار تصادفات باید بیشتر به مردم و فرهنگ سازی، نوع مسائل ترافیکی، آموزش، معاینه فنی توجه کرد، اظهار داشت: از مجموع تصادفات در سال ۹۷ که آمار آن یک هزار و ۷۴ نفر بوده است از این تعداد ۵۰ درصد تلفات مربوط به شمال استان و ۵۰ درصد دیگر آن مربوط به جنوب استان و تلفات درون شهری کل استان است.

معاون عمرانی استانداری کرمان با بیان این مطلب که از جمله شهرستان های پر تصادف استان کرمان می توان به شهرستان های سیرجان، بم، جیرفت، زرند و بافت اشاره کرد که در این میان شهر کرمان به تنهایی ۵۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۶ نفر کاهش تلفات تصادفات داشته ایم که از این تعداد ۴۳ نفر مربوط به درون شهری و ۱۰۳ نفر مربوط به برون شهری است، ادامه داد: در سال ۹۶ ۸۵۹ نفر تلفات درون شهری و برون شهری داشته ایم که در سال ۹۷ به تعداد ۸۳۵ رسیده است.

آیت اللهی موسوی با بیان این مطلب که اعتبار لازم در جاده های برون شهری برای کاهش تصادفات داده نمی شود، افزود: در بحث شاخصه های کاهش تصادفات استان کرمان جزو استان های برتر است که در این راستا رئیس پلیس استان کرمان مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: فرمانداران هشت شهرستان باید در یک جلسه دیگر به ارائه برنامه ها و گزارشات خود بپردازند.