دوره آموزشی گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوره آموزشی گیاهان دارویی برای بهره برداران بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار داشت: این دوره مهارتی کاشت گیاهان دارویی با حضور ۳۵ نفر از بهره برداران در روستای امید اباد هیرگان شهرستان فارسان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این دوره فراگیران با اهمیت کاشت گیاهان دارویی و نحوه کاشت گیاهان دارویی مناسب منطقه از جمله کرفس، موسیر، زعفران و بادرنجبویه آشنا شدند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: این استان پتانسیل تبدیل به قطب تولید گیاهان دارویی کشور را دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شرایط آب و هوایی چهارمحال و بختیاری مناسب برای رویش گیاهان دارویی است و باید از این ظرفیت بهره گیری کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر گرایش کشاورزان به سمت کشت گیاهان دارویی در حال افزایش است.