مقام سعودی: عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی «البعثه»، «عبدالله المعلمی» نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد در سخنانی گفت: عربستان سعودی به دنبال جنگ با ایران، نه در یمن و نه در خارج آن، نیست.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: در حال حاضر عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است.

وی گفت: تعامل دیپلماتیک با ایران نیازمند یک زمینه مشترک است.

المعلمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وقت آن رسیده است که بحران یمن پایان یابد.

با این حال، وی ادعاهایی را نیز علیه ارتش و کمیته های مردمی یمن مطرح کرد و ضمن اشغالگر توصیف کردن آنها خواستار پایبندی‌شان به قطعنامه های سازمان ملل شد!