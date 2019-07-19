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۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۵۷

مقام سعودی: عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است

مقام سعودی: عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد با بیان اینکه این کشور به دنبال جنگ با ایران نیست، گفت: ریاض آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی «البعثه»، «عبدالله المعلمی» نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد در سخنانی گفت: عربستان سعودی به دنبال جنگ با ایران، نه در یمن و نه در خارج آن، نیست.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: در حال حاضر عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با ایران است.

وی گفت: تعامل دیپلماتیک با ایران نیازمند یک زمینه مشترک است.

المعلمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وقت آن رسیده است که بحران یمن پایان یابد.

با این حال، وی ادعاهایی را نیز علیه ارتش و کمیته های مردمی یمن مطرح کرد و ضمن اشغالگر توصیف کردن آنها خواستار پایبندی‌شان به قطعنامه های سازمان ملل شد!

کد مطلب 4670461

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