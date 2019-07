جدیدترین رتبه بندی بین المللی مجلات علوم پزشکی کشور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور در سال ۲۰۱۸ برحسب مقادیر ضریب تاثیر (Impact Factor) از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شد.

مقادیر جدید مقادیر ضریب تاثیر (Impact Factor) مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI نسخه ۲۰۱۸ بانک اطلاعاتی Journal Citation Reports منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است.

شاخص ضریب تاثیر (Impact Factor) جدید مجلات حاصل تقسیم تعداد استنادات سال ۲۰۱۸ بر تعداد مقالات منتشر شده سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ این مجلات است.

در مقادیر ضریب تاثیر (Impact Factor) جدید سه مجله ایرانی با عناوین «International Journal of Health Policy and Management» و «Journal of Environmental Health Science & Engineering» و «DARU -Journal of Pharmaceutical Sciences» بیشترین مقادیر ضریب تاثیر (IF) را به دست آورده اند.

مجله Urology Journalنیز بیشترین رشد مقدار ضریب تاثیر (IF) را به خود اختصاص داده است.

جداول زیر وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیر ضریب تاثیر Impact Factor سال ۲۰۱۸ آنها همراه با سایر شاخص ها را نشان می دهد.

جدول شماره یک وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیر ضریب تاثیر Impact Factor سال ۲۰۱۸ آنها همراه با سایر شاخص ها

جدول شماره دو وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیر ضریب تاثیر Impact Factor سال ۲۰۱۸ آنها همراه با سایر شاخص ها