اول مردادماه، سیزدهمین عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، اطلاعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی برای تاریخ سه‌شنبه (اول، مردادماه) و با قیمت پایه ۶۱ دلار و ۴۲ سنت برای هر بشکه منتشر شد.

بر این اساس، این سیزدهمین عرضه نفت خام سبک در رینگ بین‌الملل بورس انرژی در دوره جدید و ششمین عرضه در سال ۹۸ است.

خریداران می‌توانند تا سه ماه پس از انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.