برگزاری همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسفی مقدم ضمن اعلام خبر برگزاری همایش ملی «مقاومت از نگاه قرآن» گفت: در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مبنی بر تبیین نظریه مقامت و ضرورت گفتمان سازی برای آن، و با هدف تبیین مبانی اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مقاومت اسلامی، معرفی الگوهای قرآنی مقاومت، ارائه دستاوردها و بررسی چالش‌های مقاومت از منظر قرآن و تشریح روشهای گفتمان سازی برای مقاومت، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» را برگزار خواهد کرد.

یوسفی مقدم در مورد اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری این همایش گفت: تا کنون دو پیش همایش با عناوین «روش‌های مقاومت در برابر راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا» و «قرآن و مبانی سیاسی مقاومت اسلامی» برگزار شده و تا زمان برگزاری همایش لااقل ده پیش همایش دیگر برگزار خواهد شد.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در خصوص محورهای اصلی همایش افزود: محورهای اصلی این همایش در پنج موضوع: مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از منظر قرآن؛ الگوهای مقاومت در قرآن کریم؛ دستاوردهای مقاومت از منظر قرآن کریم؛ چالش‌های مقاومت از منظر قرآن کریم؛ گفتمان‌سازی مقاومت، از منظر قرآن کریم خواهد بود.

وی همچنین در خصوص میزان استقبال مراکز و موسسات علمی و پژوهشی در خصوص مشارکت در برگزاری این همایش گفت: تاکنون بیش از ۲۰ مرکز و موسسه آموزشی و پژوهشی جهت همکاری در خصوص برگزاری این همایش اعلام آمادگی کرده اند و این تعداد رو به افزایش است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر با مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) می باشیم، که پس از انجام این فرایند، نسبت اطلاع‌رسانی فراخوان ارسال مقالات به همایش اقدام خواهد شد.