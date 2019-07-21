طراحی نخستین «کانال انتقال نظام مند تجربیات بحرانی» در پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، برای اولین بار در کشور سازوکار آموزشی «کانال انتقال نظام مند تجربیات بحرانی» (CREST) توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور در حال طراحی است.

کانال انتقال نظام مند تجربیات بحرانی Critical Experiences Transfering Channel، در راستای رویکرد سیستماتیک حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و برنامه های ارتقای کیفیت آموزشی برای اولین بار در کشور طراحی می شود.

با استفاده از این سازوکار می توان از تجربیات بالینی در موارد منجر به عارضه و یا مرگ و میر بیمار بهره گرفت و این تجربیات بحرانی در تصحیح کوریکولوم های آموزشی، آموزش مهارت ها و نحوه ارزیابی آنها در نظام آموزش بالینی دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جهت گیری نوین دانشگاه در خصوص استقرار رویکرد مدرن آموزش بالینی در قالب «برنامه جامع آموزش بالینی با محوریت بیمار (PACE)» بر اهمیت توجه سیستماتیک به «همگرایی آموزش بالینی مدرن» با «مراقبت مطلوب» از بیمار تاکید کرد.

وی در توضیح این برنامه PACE خاطرنشان کرد: در فاز اول مفاهیم نوین آموزش بالینی مدرن برای اطلاع مدیران و اعضای گروه های بالینی ، روسا و مسوولان بیمارستانهای آموزشی و همکاران حوزه آموزش تشریح شد.

ضیایی افزود: در فاز دوم ۱۵ شاخص مربوط به فرآیندهای آموزشی بیمارستان انتخاب شدند که نیاز به بیشترین مداخله برای بهینه کردن مراقبت از بیمار را داشتند و مورد پایش قرار گرفتند و تحلیل سیستماتیک آنها نیز به مراکز پرشکی، آموزشی و درمانی ارایه شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در فاز بعدی برنامه نیز پیامدهای مراقبت از بیمار، رضایت بیمار و رضایت فراگیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر کوروش وحیدشاهی مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تبیین مبانی تئوریک برنامه PACE به ویژه آموزش بالینی مبتنی بر صلاحیت، صلاحیت های محوری آموزش دستیاری به عنوان زیر بنای برنامه PACEو شواهد مربوط به سیستم های آموزشی معتبر در دنیا پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت توجه به پیامدهای سلامت بیمار، رضایت بیمار و رضایت فراگیران از دیدگاه نظام آموزشی، در مورد «کانال انتقال نظام مند تجربیات بحرانی» (CREST) توضیحاتی ارایه کرد.

وحید شاهی اضافه کرد: بر اساس این طرح، محتوای آموزشی موارد (Caseهای) مطرح شده در پزشکی قانونی و یا نظام پزشکی به عنوان تجربیات بحرانی (Critical Experiences) پس از تحلیل سیستماتیک، مرور شواهد و تبدیل شدن به یک محتوای استاندارد در برنامه درسی الزامی( Didactic) دستیاران رشته های تخصصی و فوق تخصصی مربوطه گنجانده و اجرا خواهد شد و به این ترتیب یک چرخه انتقال تجربیات به داخل برنامه درسی (کوریکولوم) تشکیل می شود.

در ادامه دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با استقبال از طرح ایجاد کانال انتقال سیستماتیک تجربیات بحرانی، آن را از جمله اقدامات مهم پیشگیرانه در زمینه کاهش پرونده های پزشکی قانونی برشمرد و آمادگی سازمان پزشکی قانونی کشور برای همکاری در این زمینه و طراحی برنامه های مشترک را اعلام کرد.

دکتر سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور نیز با تاکید بر ضرورت وجود سازوکاری برای استفاده آموزشی از مجموعه پرونده های شکایت نظام پزشکی، با اشاره به راه اندازی دفتر ارتباط با دستیاران در سازمان نظام پزشکی کشور استفاده از نظرات دستیاران را در این زمینه مفید برشمرد.