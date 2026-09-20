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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون‌ با جایگاه بیست و یکم

پایان کار نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون‌ با جایگاه بیست و یکم

فرید هادی‌پور، نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون بازی های آسیایی در پایان رقابت با حریفانش در این رشته در جایگاه بیست و یکم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید هادی‌پور، نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون، در رقابت‌های انفرادی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به رقابت پرداخت.

هادی پور در پایان این رقابت با ثبت زمان ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.

رقابت ترای‌اتلون مردان بازی‌های آسیایی در مسافت اسپرینت برگزار شد و ورزشکاران مسیر شامل ۷۵۰ متر شنا، حدود ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو را پشت سر گذاشتند.

این رقابت ها با حضور نمایندگانی از کشورهای ژاپن، چین، قزاقستان، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، ازبکستان، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، پاکستان، تایلند، امارات، افغانستان، بحرین، قرقیزستان، مغولستان، فلسطین، لبنان و ایران برگزار شد.

کد مطلب 6952125

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