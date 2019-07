۳۶ نشریه علمی ایران موفق به کسب ضریب تاثیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهگی، بنا بر اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بر پایه ویرایش ۲۰۱۸ «جی. سی. آر» (گزارش استنادی نشریه‌ها) که در ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شده است ۳۶ نشریه ایرانی «ضریب تأثیر» گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش نشریه (International Journal of Policy and Management) با ضریب تأثیر ۴.۴۸۵ و نشریه (Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering International Engilsh Edition)، با ضریب تأثیر ۰.۴۶۱ بیشترین و کمترین ضریب تأثیر را در میان نشریه‌های ایرانی در «جی. سی. آر» دارند.

همچنین بنا بر اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دو نشریه در چارک نخست، دو نشریه در چارک دوم، ۱۰ نشریه در چارک سوم، و ۲۳ نشریه در چارک چهارم سیاهه نشریه‌های نمایه شده و در این پایگاه دارد.

این گزارش حاکی است یک نشریه می‌تواند در دو حوزه موضوعی هم نمایه و در دو چارک گوناگون دسته‌بندی شود و برای نمونه نشریه (Iranian Journal of Fuzzy Systems) در ریاضیات کاربردی در چارک دوم و در ریاضیات در چارک نخست دسته‌بندی شده است.

لازم به ذکر است روی هم رفته، میانگین ضریب تأثیر نشریه‌های ایرانی نمایه شده در «جی. سی. آر» ۲۱. ۱ و میانه ۱.۰۳۹ است.

بر پایه گزارش «جی. سی. آر» در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۱۸۲۲ نشریه در ویرایش ۲۰۱۸ این پایگاه ضریب تأثیر گرفته‌اند.