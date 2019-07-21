مردان کومیته روی سکوی قهرمانی/ طلای دیگر از آقای هت تریک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران که با برتری مقابل ترکمنستان، قزاقستان، هند و ژاپن به دیدار نهایی رقابتهای تیمی قهرمانی آسیا راه پیدا کرده بود، در مبارزه نهایی عربستان را نیز از پیش رو برداشت و به مدال طلای با ارزش کومیته تیمی دست پیدا کرد.

در این دیدار سجاد گنج زاده با برتری ۳ بر ۲ پیروزی نخست را برای تیم ایران کسب کرد. در ادامه علی اصغر آسیا بری و صالح اباذری هم رقبای خود را شکست دادند تا تیم ایران مقتدارنه روی سکوی قهرمانی بایستد. ذبیح الله پورشیب، باربدصداقت، مهدی قراری زاده و مهدی خدابخشی دیگر اعضای تیم مردان ایران در بخش تیمی بودند.

تیم ملی کاراته ایران با هدایت سید شهرام هروی برای سومین دوره متوالی موفق به کسب مدال طلای کومیته تیمی شد. این تیم در رقابتهای ۲۰۱۷ قزاقستان و ۲۰۱۸ اردن موفق به کسب مدال طلا شده بود.

هروی سه دوره هم با تیم ملی مدال طلای کومیته تیمی قهرمانی جهان را کسب کرده و از این به آقای «هت تریک» در کاراته معروف شده است.

تیم ملی کاراته ایران در این دوره از مسابقات با کسب ۸ مدال طلای کومیته تیمی مردان و بانوان، طراوت خاکسار، حمیده عباسعلی و ذبیح اللهپورشیب، دو نقره رزیتا علیپور و کاتای تیمی بانوان و چهار مدال برنز بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، فاطمه صادقی و کاتای تیمی مردان به کار خود پایان داد.

ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، زهرا یاوری در وزن ۶۸- کیلوگرم، رضا روشن در وزن ۵۵- کیلوگرم و مجید حسن نیا در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز توفیقی در کسب مدال نداشتند.