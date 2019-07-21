شانس پیروزی دوباره ترامپ فقط ۵۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، «تد کروز» سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس در مصاحبه با «پی‌بی‌اس» رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را به بازی شیر یا خط تشبیه کرد و گفت شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در این رقابت ۵۰-۵۰ است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال باخت ترامپ وجود دارد؛ گفت: قطعاً (وجود دارد). من به این انتخابات به چشم بالا انداختن یک سکه نگاه می‌کنم. احتمال ۵۰-۵۰ است.

وی بی‌آنکه به توهین‌های اخیر ترامپ به نمایندگان زن کنگره اشاره‌ای بکند؛ دلیل اصلی ادعای خود را گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش مشارکت رای دهندگان حزب دموکرات در انتخابات پیش رو عنوان کرد.

کروز در عین حال تاکید کرد که انگیزه این حضور قوی عصبانیتی است که دموکرات‌ها از (اظهارات) ترامپ دارند و سوال این است که آیا طرفداران دیگر احزاب هم قوی ظاهر خواهند شد.

گفتنی است چندی پیش رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی توئیتری، حملات لفظی خود علیه نمایندگان زن کنگره که منتقد سیستم حاکمیتی ایالات متحده هستند را ادامه داد.

وی خطاب به آنها مدعی شد: خیلی جالب است که ببینید زنان ترقی‌خواه دموکرات عضو کنگره که خودشان در اصل از کشورهایی می‌آیند که دولتشان فاجعه تمام و کمال است…حالا با صدای بلند و به شکلی شرورانه به مردم آمریکا، یعنی عظیم‌ترین و قوی‌ترین ملت دنیا، می‌گویند دولت ما چطور باید اداره شود.

وی ادامه داد: چرا این‌ها برنمی‌گردند تا جاهای کاملاً ورشکسته و جرم‌زده‌ای را درست کنند که خودشان در اصل از آنجا می‌آیند.