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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۷

با ثبت ۱۱ اثر جدید؛

تعداد آثار ملی لرستان به دو هزار و ۴۶۵ اثر رسید

تعداد آثار ملی لرستان به دو هزار و ۴۶۵ اثر رسید

خرم آباد-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: مراتب ثبت ۱۱ اثر فرهنگی، تاریخی لرستان از سوی معاون رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه‌ای مراتب ثبت ۱۱ اثر غیر منقول فرهنگی-تاریخی را به استاندار لرستان ابلاغ کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این خصوص امروز به خبرنگاران گفت: این ۱۱ اثر شامل یک پل و ۱۰ محوطه تاریخی واقع در شهرستان‌های خرم آباد، سلسله و چگنی است.

سید امین قاسمی افزود: پل حاج علی اصغر خرم آبادی شهرستان خرم آباد، تپه برکه ۱، محوطه کل مورت ۲، محوطه سی گور ۲، محوطه نوم کول کردگانه شهرستان چگنی و تپه گره، تپه کینی دره ۱، تپه قلعه قبرستان، تپه چم پرپره، تپه لعل آباد و تپه تولون شهرستان سلسله، ۱۱ اثر تاریخی استان بوده که در اجرای قانون راجع به حفظ آثار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: با ثبت این آثار تعداد آثار لرستان در فهرست ملی کشور دو هزار و ۴۶۵ اثر رسید.

کد مطلب 4672337

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