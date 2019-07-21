نفس خراسان جنوبی گرفت/غلظت گرد و غبار ۱۰ برابر حد مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، حسن اکبری با اعلام این خبر اظهار داشت: هم اکنون هوای فعلی در استان برای تمام گروه‌های سنی ناسالم است.

وی گفت: بر اساس شاخص‌های استاندارد، گرد و غبار ۱۰۰ میکروگرم بر مترمکعب، به عنوان هوای ناسالم است که هم اکنون گرد و غبار در استان به هزار میکروگرم بر مترمکعب معادل ۱۰ برابر حدمجاز است و تاکنون این وضعیت دو ساعت تداوم داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: اگر این غلظت گردوخاک به صورت ۲۴ ساعت تداوم داشته باشد خیلی خطرناک خواهد بود.

اکبری خواستار تأمین اعتبارات ملی برای حفظ محیط زیست استان شد و گفت: تخریب پوشش گیاهی، تخریب سنگ فرش خاک و تغییر کاربری‌های مزروعی و کاهش رطوبت خاک از عوامل افزایش پدیده گرد و خاک است.

وی به مردم توصیه کرد: رفت و آمدها محدود و از تردد غیرضروری جلوگیری شود.