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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۶

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد:

پلمب ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پوست و مو در آبادان

پلمب ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پوست و مو در آبادان

آبادان - معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از پلمب دو مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پوست و مو و لیزر در این شهر خبر داد.

حجت‌اله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رصد کارشناسان حوزه اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان بر فعالیت مراکز مختلف، اظهار کرد: پس از شناسایی این دو مرکز و با حکم قضائی از فعالیت غیر مجاز درمانی این مراکز ارائه‌دهنده خدمات پوست، مو و لیزر غیر مجاز جلوگیری شد.

به گفته وی، این دو مرکز با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به صورت غیرمجاز خدمات ارائه می‌کردند.

جانبی افزود: مراکز زیبایی یادشده پلمب و پرونده آنها به منظور رسیدگی از طریق امور حقوقی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: از ابتدای امسال هشت مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پزشکی و درمانی در آبادان پلمب شده‌اند.

کد مطلب 4672389

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