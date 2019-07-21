پلمب ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پوست و مو در آبادان

حجت‌اله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رصد کارشناسان حوزه اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان بر فعالیت مراکز مختلف، اظهار کرد: پس از شناسایی این دو مرکز و با حکم قضائی از فعالیت غیر مجاز درمانی این مراکز ارائه‌دهنده خدمات پوست، مو و لیزر غیر مجاز جلوگیری شد.

به گفته وی، این دو مرکز با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به صورت غیرمجاز خدمات ارائه می‌کردند.

جانبی افزود: مراکز زیبایی یادشده پلمب و پرونده آنها به منظور رسیدگی از طریق امور حقوقی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: از ابتدای امسال هشت مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پزشکی و درمانی در آبادان پلمب شده‌اند.