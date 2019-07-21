ایساکو برای دهمین سال متوالی در ارائه خدمات پس از فروش اول شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از ایکوپرس، طبق نتایج ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در سال ۹۷ شرکت ایساکو برای دهمین سال متوالی با کسب امتیاز ۸۲.۷۰ که بالاترین امتیاز کسب شده تا کنون در ادوار ارزیابی بوده است، در بین تمامی شرکتهای خودروساز اعم از تولید کننده و عرضه کننده، مقام اول را به خود اختصاص داد.
سیدرضا حسینی، مدیر عامل ایساکو گفت: در این دوره از ارزیابیها ۴۵ شرکت خودرویی داخلی و خارجی و در مجموع ۲۰۴۰ نمایندگی مجاز، مورد بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت و شرکت ایساکو با دارا بودن نزدیک به ۸۰۰ نمایندگی در سراسر کشور توانست در صدر شرکتهای خدمات پس از فروش کشور قرار گیرد.
وی در این خصوص افزود: امتیاز نهایی خدمات پس از فروش خودروهای سبک در کل کشور در این دوره، معادل ۷۱ بوده و شرکت ایساکو با کسب امتیاز ۸۲.۷۰ حدود ۱۲ امتیاز بالاتر از خط معیار و از نظر آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در جایگاه «انطباق خیلی زیاد» قرار گرفته است.
مدیر عامل ایساکو ادامه داد: سال ۹۷ به دلیل مشکلات ناشی از فشار تحریمها یکی از بحرانیترین سالهای صنعت کشور بوده است، اما شرکت ایساکو با هدف قرار دادن افزایش رضایت مشتریان و تلاش چند برابری، توانست در تمام شاخصهای ارزیابی موفق عمل کند و این موفقیت حتی در شاخص «تأمین قطعات» نیز نمود یافت، به نحوی که امتیاز شرکت ایساکو در این حوزه به عدد ۹۰ رسید.
وی در ادامه گفت: این رشد چشمگیر در حالی به عنوان دستاورد اخیر گروه صنعتی ایرانخودرو ثبت شد که به دلیل سختگیرانهتر شدن معیارهای پایش و روند نظارت شرکت بازرسی نسبت به تمام دورههای ارزیابی، افزایش هر صدم امتیاز در حوزههای مختلفی همچون ارزیابی نمایندگیها، ارزیابی فرآیندهای پذیرش تا ترخیص، فرآیند تأمین قطعات و سایر حوزهها برای تمام بخشهای شرکت بسیار چالشبرانگیز بود.
حسینی همچنین افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقاءِ درجه و کیفیت نمایندگیها را یکی از مبناهای ارزیابی قرار داده و اعلام کرده بود در سال ۹۷ حداقل ۳۵% نمایندگیهای شرکتهای خدمات پس از فروش میبایست به رتبه یک ارتقا یابند؛ بر این اساس شرکت ایساکو به شکلی در شبکه خدمات پس از فروش ارتقا ایجاد کرد که ۵۲% از نمایندگیهای این شرکت یعنی بیش از ۳۵۰ نمایندگی در سطح کشور، در حال حاضر دارای رتبه یک ارائه خدمات هستند.
وی این موفقیت را دستاورد رهنمودها و حمایتهای مهندس یکهزارع مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایرانخودرو و حاصلِ کوشش نمایندگیهای مجاز و همکاران شرکت ایساکو دانست و گفت: بهرهمندی از فاکتورهایی همچون طرح پایش و ارتقا شبکه خدمات با بهرهگیری از سامانه هوش تجاری (BI)، اجرای طرح عارضهیابی از نمایندگیهای غیرممتاز با پذیرش بالا به منظور ارتقا ارائه خدمات، اجرای طرح پیگیری مشتریان (فالوآپ)، پایش و کاهش مدت زمان پذیرش تا ترخیص خودرو؛ نظارت، کنترل و ترخیص خودروهای متوقف در نمایندگیها (بیش از سه روز) و توسعه نمایندگیهای منتخبِ ارائه خدمات خاص و بهبود سطح دسترسی مشتریان به این نمایندگیها، از علل مهم دستیابی به این جایگاه بوده است.
حسینی ادامه داد: پیگیری و عارضهیابی مراجعات تکراری خودروها به شبکه نمایندگیها و کنترل کیفیت تعمیرات انجام شده از دیگر علل رشد شرکت ایساکو در ارزیابیهای مذکور بوده است.
وی در پایان گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته در حوزه خدمات پس از فروش ایرانخودرو که آمیخته به فناوری روز، خلاقیت و نیازمند تلاش و بالندگی همکاران است، بتوانیم کیفیت ارائه خدمات را به شکل مستمر بهبود بخشیم و با توان مضاعفی که حاصل ده سال موفقیت پیاپی است بتوانیم به دستاوردهای بزرگتری در حوزه افزایش رضایت مشتریان دست یابیم.
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