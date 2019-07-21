به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در میان آب ها» روایت مستندی است الهام گرفته از زندگی سامره و مجتبی برادرش و هزاران مهاجر افغان دیگر که در ایران متولد شده اند ولی نه شهروند ایران محسوب می شوند و نه افغانستان و نه هیچ جای دیگر. پدر و مادر آنها ۴۰ سال پیش به ایران مهاجرت کرده اند و بعد از گذشت چهار دهه فرزندانشان هیچ آینده روشنی در پیش رو ندارند و به ناگزیر برای زندگی بهتر، تنها راه ممکن را انتخاب می کنند: مهاجرت قاچاق به اروپا، آنها خود را به دست آب ها می سپارند. آبهای سهمگین دریای مدیترانه.

این نمایش قصه جدایی‌هاست، جدایی فرزند از مادر، خواهر از برادر … قصه رفتن، خود را سپردن به اعماق اقیانوس … یا مرگ یا زندگی بهتر در جایی در سرزمینی دیگر....

سامره رضایی و مجتبی موسوی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: مهدی پردل، آهنگساز: افشین عزیزی، طراح صدا: حسن شبانکاره، طراح نور: پدرام رضوانی، طراح لباس: سمانه داوودی پارسا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: الهام احمدپور، منشی صحنه: پانیذ شکری، آرزو خاوری.

خرید بلیت نمایش «در میان آب ها» به نویسندگی و کارگردانی سامره رضایی که قرار است هر شب ساعت ۱۸ در سالن کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود، روی سایت تیوال آغاز شده است.