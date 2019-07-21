  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۷

نمایش «در میان آب‌ها» روی صحنه می‌رود

نمایش «در میان آب‌ها» روی صحنه می‌رود

نمایش «در میان آب‌ها» به نویسندگی و کارگردانی سامره رضایی از روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر هر شب ساعت ۱۸ در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در میان آب ها» روایت مستندی است الهام گرفته از زندگی سامره و مجتبی برادرش و هزاران مهاجر افغان دیگر که در ایران متولد شده اند ولی نه شهروند ایران محسوب می شوند و نه افغانستان و نه هیچ جای دیگر. پدر و مادر آنها ۴۰ سال پیش به ایران مهاجرت کرده اند و بعد از گذشت چهار دهه فرزندانشان هیچ آینده روشنی در پیش رو ندارند و به ناگزیر برای زندگی بهتر، تنها راه ممکن را انتخاب می کنند: مهاجرت قاچاق به اروپا، آنها خود را به دست آب ها می سپارند. آبهای سهمگین دریای مدیترانه.

این نمایش قصه جدایی‌هاست، جدایی فرزند از مادر، خواهر از برادر … قصه رفتن، خود را سپردن به اعماق اقیانوس … یا مرگ یا زندگی بهتر در جایی در سرزمینی دیگر....

سامره رضایی و مجتبی موسوی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: مهدی پردل، آهنگساز: افشین عزیزی، طراح صدا: حسن شبانکاره، طراح نور: پدرام رضوانی، طراح لباس: سمانه داوودی پارسا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: الهام احمدپور، منشی صحنه: پانیذ شکری، آرزو خاوری.

خرید بلیت نمایش «در میان آب ها» به نویسندگی و کارگردانی سامره رضایی که قرار است هر شب ساعت ۱۸ در سالن کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود، روی سایت تیوال آغاز شده است.

کد مطلب 4672421
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها