به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، اشرفعلی حسینیدر نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد چابهار اظهار داشت: سمن‌های زیست محیطی این شهرستان همسو و همگام با خط مش‌های سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

وی گفت: این سمن‌ها به طور داوطلبانه همواره در مسیر توسعه شاخص‌های زیست محیطی شهرستان به ویژه در زمینه‌های آموزشی، فرهنگ سازی و آگاه سازی عموم مردم قدم برداشته‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چابهار افزود: تشکل‌های زیست محیطی در کنار مطرح کردن مشکلات، مسائل و افزایش حساسیت زیست محیطی مردم در قبال معضلات کنونی و پیش روی محیط زیست، باید نگاه علمی و جامع نسبت به مسائل محیط زیستی داشته باشند و به دور از فضای احساسی و با نگاه تخصصی در قبال مسائل موضع گیری کرده و راهکار عملی ارائه کنند.

نمایندگان مؤسسه‌های زیست محیطی چابهار نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و دغدغه‌های خود پرداخته و مقرر شد ساختار سازی و عضوگیری مؤسسات فعال در زمینه محیط زیست هرچه سریع‌تر انجام شود.