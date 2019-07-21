به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش موزیکال «اشک‌ها و لبخندها» که به کارگردانی هادی قضات پیش از این در تالار وحدت روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان مواجه شده بود، بعد از گذشت ۶ سال با اجرایی متفاوت بار دیگر در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

علاوه بر خود قضات در مقام طراح، کارگردان و بازیگر، نصیر حیدریان رهبر ارکستر، سهیل کوشانپور تهیه کننده، نورالدین حیدری ماهر مجری طرح، احسان تارخ مدیراجرایی، محمدرضا صفی مدیر ارکستر،

سینا خیرآبادی رهبر کر، ماریا حاجیها طراح گریم، هلیا شکری طراح لباس، سعید معروف‌پور، مرضیه جعفرپور مشاوران طراح صحنه، محمدصادق زرجویان گرافیست و مهرناز ابراهیمی موقر، سرلی رستمی، سینا صالحی بنادکی، مانی فرزانه، دل‌آرا حاذق فطرت جو، فرنام حقیقت جو، مستانه مرادی، چکامه مرادی، فرنوش پورفرجودی، علیرضا عبدالکریمی، رضا جهانی، سمیه قهرمانی، لادن مظفری، فاطمه سوفی، شایسته قربانی، فرناز سمیعی، آزاده اسدی، کامبیز امینی، ایمان سلگی، پدرام محمدی، مهسا غفاری به عنوان بازیگر، این نمایش موزیکال را همراهی می‌کنند.

برگزارکننده این نمایش موزیکال موسسه «نوای چنگ فرزانه» است.

نمایش موزیکال «اشک‌ها و لبخندها» از روز یکشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۸ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

بلیت‌های این اثر موزیکال از طریق سامانه ایران کنسرت به فروش می‌رسد.