طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خوزستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی ظهر امروز در در جلسه شورای اجتماعی خوزستان اظهار کرد: بسیاری از تصمیماتی که در شورای اجتماعی خوزستان گرفته می شود برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان است.

وی افزود: وقتی آسیب های اجتماعی مطرح می شود تلاش می کنیم که راهکارهای ما پیشگیری از این امر باشد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در شورای اجتماعی خوزستان مسائل مهم اجتماعی استان مطرح و درباره آنها تصمیم گیری می شود.

موسوی گفت: باید برای پیشگیری از بسیاری از مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی در خوزستان مطالعات دقیقی انجام شود.

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای تامین اعتبارات لازم در شورای اجتماعی خوزستان مصوب شد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: اعتبارات این طرح از شورای پژوهشی استان تأمین و دریافت می شود و اجرای آن می تواند از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه و خانواده جلوگیری کند.

موسوی افزود: اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خوزستان متناسب با شرایط استان انجام و شرایط اجتماعی خوزستان در آن در نظر گرفته می شود.