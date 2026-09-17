خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حدود ۲۰۰ روز پیش بود که در پی تجاوز دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی و شهادت قائد امت، سرداران و فرماندهان نظامی، کودکان بی‌گناه مینابی و جمعی از هموطنان، قلوب و اذهان بسیاری از ایرانیان بی‌قرار و تب‌دار ایران شد و همان‌طور که امام شهیدمان اندکی پیش از شهادتشان بعثت مردمی را پیش‌بینی کردند، ملت ایران به پا خاست و رستاخیزی را رقم زد که پس از ۲۰۰ شب همچنان پابرجاست.

در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز مردم ولایی این شهر از لحظه شنیدن خبر شهادت امام شهید، آرام و قرار از دست دادند و هر شب خیابان‌ها و میدان‌های این شهر را به صحنه ایستادگی و مقاومت پای وطن تبدیل ساخته‌اند. شب که فرا می‌رسد در هر گوشه شهر می‌توان آدم‌هایی را دید که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی یا پرچم سرخ «یا لثارات الحسین» بالای سر گرفتند و خودشان را به محل قرار می‌رسانند.

میدان مرکزی شهر که ۴۸ سال پیش در دی‌ماه ۵۷ شهرکردی‌ها با پایین کشیدن مجسمه شاه فراری و فتح ساختمان ساواک آن را میدان انقلاب نام نهادند، تا پاسی از شب کانون پرچم‌گردانی شهر شده و اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، کوچک و بزرگ برای عشق به وطن پرچم را برافراشته و این پیام را به دشمنان و بدخواهان منتقل می‌کنند که این مردم با حضور خود در دفاع از تمامیت ارضی و تمامیت معنوی کشور در کنار نیروهای نظامی و با پشتیبانی از آنان در سنگر خیابان حضور یافته‌اند.

بعد از ۲۰۰ شب، مردم میدان‌دار پشتیبانی از نظام و انقلاب‌اند

مهدی عسگری، جوان دانشجویی که بسیاری از شب‌های حماسه و اقتدار را در خیابان حضور یافته و چند شبی است که به همراه دوستانش با حضور در میدان انقلاب، پرچم‌گردانی می‌کند به خبرنگار مهر می‌گوید: بر افراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و پرچم‌های خون‌خواهی، نماد پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب و نیز ولایت فقیه است.

این میدان‌دار جوان ادامه داد: هر شب خانواده‌ها دسته‌جمعی و با شور و اشتیاق در میدان انقلاب حاضر می‌شوند و تا نیمه‌های شب حماسه پرچم‌گردانی توسط اعضای خانواده‌ها ادامه دارد و جلوه‌های زیبایی خلق می‌کند.

عسگری بیان کرد: در حالی که بسیاری از همسن و سالانم در ایام جنگ به دل خطر می‌رفتند و پای لانچرها برای وطن جان خودشان را از دست می‌دادند، حضور در خیابان کمترین کاری بود که از دستم بر می‌آمد.

جلوه‌های اتحاد مقدس در خیابان‌های شهرکرد

اجتماعات شبانه مردم شهرکرد در خیابان جلوه‌های زیبایی از «اتحاد مقدس» ایرانیان خاصه در برابر دشمنان و منافقان را به نمایش می‌گذارد که در همین خصوص فاطمه، بانوی خانه‌دار ۳۵ ساله شهرکردی درباره حضور خود و خانواده چهار نفره‌اش و در پاسخ به این پرسش که فرزندان خود را چگونه برای خدمت به کشور تربیت می‌کنید، به خبرنگار مهر می‌گوید: با تأسی به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام به فرزندانم یاد می‌دهم که راه دین را بروند و پشتیبان و لبیک‌گوی رهبر معظم انقلاب باشند.

وی ادامه داد: همین اجتماع که در ۲۰۰ شب گذشته تعطیل نشده درواقع لبیک محکم به ندای امام شهیدمان و خلف صالح ایشان است که تأکید دارند سنگر خیابان را از دست ندهیم.

همدلی و حمایت دولت با صرفه‌جویی در مصرف

در همین خصوص حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بابامیر، مسئول بسیج طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط خاص کشور در برهه کنونی، اتحاد و همدلی که امامین انقلاب و رهبر ثالث انقلاب همواره مورد تأکید قرار دادند، بسیار بیش از گذشته موضوعیت دارد.

بابامیر ادامه داد: امروز همه ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن هم دست از سر کشورمان بر نمی‌دارد بنابراین اجتماعات مردمی و دفاع و پشتیبانی ملت مبعوث همچنان به امر امام انقلاب ادامه دارد.

وی نادیده گرفتن ضعف‌ها و همراهی با دولت را یک ضرورت در مقطع کنونی دانست و گفت: همه ما مردم باید دولت را خاصه با دقت در صرفه‌جویی انرژی و مصرف بهینه یاری کنیم تا به فضل الهی به سلامت از این مرحله حساس و سرنوشت‌ساز عبور کنیم.

خبرنگار: خدیجه نادری