استقلال آبروی ایران است؛ به همه بگویید «غول آسیا» از خواب بیدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل جدید رقابت‌های آسیایی شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی بصره برابر السد قطر قرار گرفت و در دیداری تماشایی و قدرتمند، نماینده پرمهره فوتبال قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده که با انگیزه بالا وارد نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا شده بودند، از همان ابتدا نمایش قابل توجهی برابر یکی از تیم‌های مطرح و پرستاره فوتبال قطر ارائه کردند و در نهایت توانستند با کسب یک پیروزی قاطع، شروعی امیدوارکننده در فصل جدید رقابت‌های آسیایی داشته باشند.

این برد برای استقلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، چرا که آبی‌پوشان پس از ۲۳ سال بار دیگر موفق شدند السد را در یک مسابقه رسمی شکست دهند. استقلال آخرین بار سال‌ها قبل توانسته بود برابر نماینده قطر به پیروزی برسد و حالا تیم تحت هدایت بختیاری‌زاده در نخستین بازی آسیایی فصل، به این طلسم طولانی پایان داد.

از سوی دیگر، شکست در بصره باعث شد روند پیروزی‌های متوالی السد در فصل جاری نیز متوقف شود.

استقلال مقابل السد زیباترین بازی دو دهه اخیر بود

محمد نوری پیشکسوت و کارشناس فوتبال و استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی ۳ بر صفر این تیم برابر السد قطر اظهار داشت: استقلال عملکرد بسیار خوبی داشت و در نخستین بازی آسیایی خود توانست سه گل به السد بزند. به نظر من این مسابقه یکی از زیباترین بازی‌هایی بود که استقلال در ۲۰ سال اخیر انجام داده است و واقعاً نمایش این تیم محشر بود.

وی افزود: فکر می‌کنم این عملکرد خوب استقلال به شرایط خاص این تیم برمی‌گردد. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، یکسری جوان بی‌ادعا وارد ترکیب استقلال شدند؛ بازیکنانی که در خدمت تیم هستند، با یکدیگر همدل‌اند و با تمام توان برای موفقیت استقلال می‌جنگند. همین همدلی و تعصب باعث شد تیم یک بازی شسته‌رفته، منسجم و عالی ارائه کند.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: در این مسابقه از دروازه‌بان گرفته تا بازیکنان خط حمله، همه عالی بودند و در خدمت تیم بازی کردند. بازیکنان دست به دست هم دادند، خواستند که این مسابقه را ببرند و متحد بودند. به همین دلیل استقلال توانست یکی از تیم‌های قدرتمند آسیا را شکست دهد.

غول آسیا از خواب بیدار شده است

نوری با اشاره به شرایط مالی السد گفت: خودتان می‌دانید که السد از نظر مالی تیمی مسلح است و قراردادهای بسیار سنگین و نجومی دارد. با این حال استقلال توانست چنین تیمی را شکست دهد. من فکر می‌کنم این نتیجه زنگ خطر را برای فوتبال آسیا به صدا درآورد. غول آسیا دوباره بیدار شده است؛ البته استقلال همیشه بیدار بوده، اما حالا با این بازی نشان داد که دوباره می‌تواند در سطح اول آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر استقلال بتواند همین روند را ادامه دهد، ان‌شاءالله می‌تواند برای کسب ستاره سوم تلاش کند. همه بازیکنان در این پیروزی نقش داشتند و نمی‌توان گفت یک بازیکن بهتر از دیگری بود. واقعاً همه در خدمت تیم بودند و جانشان را برای استقلال گذاشتند. این پیروزی را به بازیکنان، کادر فنی و مدیریت باشگاه تبریک می‌گویم.

استقلال وابسته به آسانی نیست

کارشناس فوتبال در ادامه درباره عملکرد یاسر آسانی و نقش او در ترکیب استقلال گفت: آسانی یکی از مهره‌های کلیدی استقلال است و بازیکنی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. او می‌تواند جریان بازی را تغییر دهد و در مسابقات اخیر نیز این موضوع را نشان داده است. شما در لیگ و لیگ نخبگان آسیا دیدید که او چه عملکرد حرفه‌ای داشت و حتی نخستین گلش در لیگ نخبگان را هم به ثمر رساند.

نوری افزود: با این حال استقلال فقط به یاسر آسانی وابسته نیست. درست است که آسانی بازیکن بسیار خوب و تأثیرگذاری است، اما بازیکنان جوان استقلال هم عملکرد خوبی دارند. الان خیلی از این جوان‌ها خودشان می‌توانند نقش یاسر آسانی را ایفا کنند. آسانی گل می‌زند و پاس گل می‌دهد، اما پشت این اتفاقات زحمات سایر بازیکنان هم وجود دارد و آنها به او کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم استقلال مهره‌های خوبی دارد و باید به آنها فرصت داد تا خودشان را نشان دهند. آسانی یکی از بهترین مهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به فوتبال ایران آمده و امیدوارم عملکردش تداوم داشته باشد و خدای نکرده دچار آسیب‌دیدگی نشود. استقلال به حضور چنین بازیکنی نیاز دارد و امیدوارم بتوانیم از وجود او تا پایان رقابت‌ها و حتی مسابقات لیگ استفاده کنیم.

پیشکسوت استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تعطیلی لیگ برتر به دلیل برگزاری مسابقات تیم ملی و تأثیر آن بر شرایط استقلال گفت: استقلال در شرایطی قرار داشت که روند رو به رشدی را طی می‌کرد. تیم بعد از بازی لیگ بلافاصله وارد رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا شد و توانست السد را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. به همین دلیل این وقفه می‌تواند روی روند کاری تیم تأثیرگذار باشد.

نوری تصریح کرد: این تعطیلی واقعاً تأثیرگذار است. شما خودتان می‌دانید استقلال در چند هفته ابتدایی لیگ بازی‌هایش را انجام داده، اما بلافاصله دوباره با یک وقفه مواجه می‌شود و بعد از آن نیز مسابقات دیگری در پیش دارد. به نظرم این موضوع ناشی از برنامه‌ریزی فدراسیون است. درست است که تیم ملی، تیم امید و مسابقات فیفا وجود دارد، اما این وقفه‌ها می‌تواند روی روند یک تیم تأثیر بگذارد.

وی افزود: اگر استقلال می‌توانست بازی‌هایش را به صورت منظم ادامه دهد، شاید روندش حتی بهتر هم می‌شد. با این حال از طرف دیگر این تعطیلی می‌تواند فرصتی برای ریکاوری بازیکنان و ایجاد آرامش باشد. بازیکنان مدت بیشتری کنار هم هستند و می‌توانند هماهنگ‌تر شوند. استقلال هماهنگی خوبی دارد، اما این فرصت می‌تواند به ریکاوری بهتر و ایجاد آرامش بیشتر در تیم کمک کند.

استقلال آبروی فوتبال ایران است

نوری در ادامه با انتقاد از برخی حواشی و رفتارهای صورت‌گرفته علیه استقلال گفت: ما به عنوان استقلال ایران در رقابت‌های آسیایی حضور داریم و استقلال آبروی ایران و آسیاست. این تیم دو ستاره آسیایی دارد و در این مسابقه هم توانست از فوتبال ایران آبروداری کند.

وی ادامه داد: متأسفانه وقتی یک باشگاه رقیب به جای حمایت از نماینده ایران در آسیا، علیه استقلال موضع می‌گیرد، اتفاق خوبی نیست. به نظر من این رفتار درست نیست. وقتی استقلال نماینده ایران در آسیاست، باید از آن حمایت شود. بهتر است تیم‌های دیگر به جای چنین رفتارهایی، بازی استقلال را ببینند و از فوتبال این تیم یاد بگیرند و الگو بگیرند.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: دشمن‌تراشی برای تیم خودمان درست نیست. ما از بیرون به اندازه کافی دشمن و رقیب داریم و در کشورهای مختلف با تیم‌های قدرتمند مواجه هستیم. نباید از داخل هم برای خودمان دشمن درست کنیم. استقلال ایران در آسیا نیاز به حمایت دارد.

نوری در پایان گفت: بچه‌ها کار بزرگی انجام دادند و توانستند یکی از غول‌های آسیا را از نظر مالی و همچنین از لحاظ رزومه و سابقه شکست دهند. این یک اتفاق بزرگ برای استقلال بود و امیدوارم این روند در ادامه رقابت‌های آسیایی نیز ادامه داشته باشد.