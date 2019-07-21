به گزارش خبرگزاری مهر، علی کمالیزاده اظهار کرد: پایش کمک میکند جای اینکه در پایان سال متوجه کمبودها و ضعفها شویم، در طول سال مشکلات و ظرفیتهای مجموعه را در نظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای سال جاری پروژههای شاخصی را در مناطق و سازمانها تعریف کردهایم که در قالب جلسات پایش، میزان پیشرفت و مشکلات و موانع پیش روی این طرحها را مورد بررسی قرار میدهیم.
شهردار کرج افزود: اگر بتوانیم تعداد ۱۱۵ طرح شاخص شهری کرج را بر اساس اولویت به انجام برسانیم موفق به اجرای بخش عمدهای از سرفصلهای بودجه شدهایم که این امر توان و ظرفیت مجموعه مدیریت شهری کرج را به نمایش خواهد گذاشت.
کمالی زاده با تاکید بر اینکه این ۱۱۵ پروژه از میان بیش از ۵۰۰ سرفصل تعیین شده است، گفت: بخش مهمی از سلسله جلسات پایش مربوط به موضوع بازآفرینی شهری و بهسازی بافتهای فرسوده است که به طور ویژه در قالب این نشستها پیگیری میشود.
وی در بخش دیگری افزود: در خیابان ۳۰ متری حسین آباد تعداد چهار قطعه باغ به طول حدود ۱۱۰ متر را آزادسازی و تملک کردهایم که اقدامی بسیار سخت، ارزشمند و تأثیرگذار بوده است.
شهردار کرج ابراز امیدواری کرد بتوانیم با احداث رینگ حسین آباد، مشکلات ترافیکی این منطقه را مرتفع کنیم.
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