به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری چهارمین همایش ایدهپردازان قرآنی با حضور اعضای هیئتمدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی و مشاور فناوری رسانه و هوش مصنوعی این رویداد برگزار شد.
ابوالفضل جویاییان، عضو هیئتمدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی، با اشاره به استقبال از دورههای گذشته گفت: در سومین دوره این همایش ۳۰۰ طرح قرآنی به دبیرخانه ارسال شد و مجموع طرحهای دریافتشده در سه دوره به حدود ۴۰۰ طرح رسید.
وی افزود: چهارمین دوره همایش در سه محور برگزار میشود؛ نخست، ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتی کردن شش طرح برگزیده دورههای گذشته؛ دوم، ارائه ایدههای نو برای توسعه حفظ قرآن در مدارس و تربیت حافظان قرآن؛ و سوم، نوآوری در شیوههای آموزش قرآن در مدارس با بهرهگیری از ابزارهای جدید و روشهای خلاقانه.
حسینعلی شریف، عضو هیئتمدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی نیز بر ضرورت استفاده از روشهای جذاب و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: یکی از چالشهای آموزش قرآن، محدودیت ابزارهای در اختیار معلمان است و باید با استفاده از شیوههای نوین، زمینه ارتباط بیشتر دانشآموزان با قرآن فراهم شود.
وی آموزش روخوانی و روانخوانی، فهم آیات و حرکت به سمت عمل به آموزههای قرآن را از مراحل مهم آموزش عمومی قرآن دانست.
علی محرابی، مشاور فناوری رسانه و هوش مصنوعی همایش، نیز از استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند ایدهپردازی و داوری آثار خبر داد و گفت: این فناوری باید در نقش دستیار ایدهپرداز مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین تفکر و خلاقیت انسانی نشود.
به گفته وی، در این دوره از دستیار هوش مصنوعی «همقدم» برای پیشداوری طرحها و ارائه کارنامه ارزیابی به داوران استفاده خواهد شد. این ابزار با هدف کمک به طراحی ایدههای متناسب با محورهای قرآنی و اسلامی در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفته است.
علی سعیدینژاد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی پیام غدیر، نیز با اشاره به فاصله موجود میان وضعیت آموزش عمومی قرآن و اهداف تعیینشده در این حوزه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس برای توسعه فرهنگ حفظ و آموزش قرآن تأکید کرد.
براساس اعلام دبیرخانه، علاقهمندان برای شرکت در چهارمین همایش ایدهپردازان قرآنی تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار و ایدههای خود را ارسال کنند.
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