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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

نگرشی نو به حفظ قرآن در مدارس، محور چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی

نگرشی نو به حفظ قرآن در مدارس، محور چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی

چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی با محوریت تحول در آموزش عمومی قرآن و با تمرکز ویژه بر ارائه روش‌های نوین حفظ قرآن در مدارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی با حضور اعضای هیئت‌مدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی و مشاور فناوری رسانه و هوش مصنوعی این رویداد برگزار شد.

ابوالفضل جویاییان، عضو هیئت‌مدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی، با اشاره به استقبال از دوره‌های گذشته گفت: در سومین دوره این همایش ۳۰۰ طرح قرآنی به دبیرخانه ارسال شد و مجموع طرح‌های دریافت‌شده در سه دوره به حدود ۴۰۰ طرح رسید.

وی افزود: چهارمین دوره همایش در سه محور برگزار می‌شود؛ نخست، ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتی کردن شش طرح برگزیده دوره‌های گذشته؛ دوم، ارائه ایده‌های نو برای توسعه حفظ قرآن در مدارس و تربیت حافظان قرآن؛ و سوم، نوآوری در شیوه‌های آموزش قرآن در مدارس با بهره‌گیری از ابزارهای جدید و روش‌های خلاقانه.

حسینعلی شریف، عضو هیئت‌مدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی نیز بر ضرورت استفاده از روش‌های جذاب و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های آموزش قرآن، محدودیت ابزارهای در اختیار معلمان است و باید با استفاده از شیوه‌های نوین، زمینه ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با قرآن فراهم شود.

وی آموزش روخوانی و روان‌خوانی، فهم آیات و حرکت به سمت عمل به آموزه‌های قرآن را از مراحل مهم آموزش عمومی قرآن دانست.

علی محرابی، مشاور فناوری رسانه و هوش مصنوعی همایش، نیز از استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند ایده‌پردازی و داوری آثار خبر داد و گفت: این فناوری باید در نقش دستیار ایده‌پرداز مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین تفکر و خلاقیت انسانی نشود.

به گفته وی، در این دوره از دستیار هوش مصنوعی «همقدم» برای پیش‌داوری طرح‌ها و ارائه کارنامه ارزیابی به داوران استفاده خواهد شد. این ابزار با هدف کمک به طراحی ایده‌های متناسب با محورهای قرآنی و اسلامی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته است.

علی سعیدی‌نژاد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی پیام غدیر، نیز با اشاره به فاصله موجود میان وضعیت آموزش عمومی قرآن و اهداف تعیین‌شده در این حوزه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس برای توسعه فرهنگ حفظ و آموزش قرآن تأکید کرد.

براساس اعلام دبیرخانه، علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار و ایده‌های خود را ارسال کنند.

کد مطلب 6949803
سیده فاطمه سادات کیایی

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