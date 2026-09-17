به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، آئین گشایش موزه عروسکی ماریونت تالار فردوسی با همت بنیاد رودکی و مشارکت گروه تئاتر عروسکی آران به سرپرستی بهروز غریبپور شنبه ۲۸ شهریور برگزار می شود.
موزه ماریونت مجموعهای نزدیک به ۸۰۰ عروسک ماریونت متعلق به اپراهای عروسکی گروه آران از سال ۱۳۸۳ تاکنون را دربر خواهد گرفت؛ مجموعهای که بخشی از روند شکلگیری و تداوم اپرای عروسکی در ایران را روایت خواهد کرد.
این موزه مجموعهای از عروسکها و عناصر نمایشی آثاری را در خود جای داده است که با بهرهگیری از ادبیات، تاریخ و اسطورههای ایرانی و در پیوند میان نمایش، موسیقی و اپرا شکل گرفتهاند و طی بیش از ۲ دهه، بخشی از جریان تئاتر عروسکی معاصر ایران را رقم زدهاند.
یکی از ویژگیهای موزه ماریونت، نمایش چرخشی عروسکها متناسب با رپرتوار اجرایی خواهد بود؛ به این ترتیب عروسکها بر اساس آثار و اپراهای عروسکی بهصورت دورهای در معرض دید قرار خواهند گرفت و همزمان شرایط مناسبتری برای نگهداری و حفاظت از این آثار فراهم خواهد شد.
این موزه همچنین با رویکردی آموزشی طراحی شده است و بازدیدکنندگان در جریان تورهای ویژه، با مراحل ساخت عروسک ماریونت آشنا خواهند شد؛ فرآیندی که از طراحی و ساخت تا آمادهسازی عروسک برای حضور روی صحنه را برای مخاطب روایت خواهد کرد.
موزه عروسکی ماریونت تالار فردوسی، علاوه بر حفظ بخشی از میراث صحنهای اپراهای عروسکی، فرصتی برای آشنایی نزدیک مخاطبان با عروسکهایی فراهم خواهد کرد که طی سالهای گذشته در تولید و اجرای آثار متعدد مورد استفاده قرار گرفتهاند.
آیین گشایش موزه عروسکی ماریونت، شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ در تالار فردوسی (مقابل تالار وحدت) برگزار خواهد شد.
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