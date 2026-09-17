سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: بازسازی‌های جزئی از جمله تعویض شیشه‌ها، درها و پنجره‌ها به پایان رسیده و بیش از ۹۰ درصد موارد نیازمند مقاوم‌سازی نیز انجام شده است.

بخش عمده مقاوم‌سازی واحدها به پایان رسیده است

وی افزود: موارد جزئی که هنوز برای مقاوم‌سازی باقی مانده، عمدتاً به دلیل اختلاف نظر میان ساکنان است؛ برخی معتقدند به جای مقاوم‌سازی، ساختمان به طور کامل تخریب و نوسازی شود و برخی دیگر با ادامه وضعیت موجود موافق هستند.

علوی ادامه داد: در همین هفته گذشته دست‌کم سه مورد در مناطق مختلف داشتیم که ساکنان باید درباره نحوه ادامه کار با یکدیگر به توافق برسند. در این موارد، موضوع دیگر صرفاً در اختیار شهرداری نیست و تصمیم‌گیری به توافق میان ساکنان بستگی دارد.

تأمین مسکن موقت برای خانواده‌های نیازمند تخریب و نوسازی

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درباره واحدهایی که نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند، گفت: فرایند این واحدها طبیعتاً طولانی‌تر است. شهرداری برای این خانواده‌ها مسکن موقت تأمین کرده و در اختیار آنها قرار داده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این افراد در حال طی مراحل دریافت مجوز تخریب و نوسازی هستند و اگرچه صدور جواز مقداری زمان‌بر است، اما فرایند آن در حال انجام است.

ساکنان تا زمان تعیین تکلیف واحدها رها نشده‌اند

علوی با تأکید بر اینکه خانواده‌های آسیب‌دیده در این مدت رها نشده‌اند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که ودیعه مسکن خود را از شهرداری دریافت کنند، در هتل‌ها اسکان داشتند و پس از دریافت ودیعه نیز یک بازه زمانی برای تهیه منزل در اختیار آنها قرار گرفت.

وی افزود: روند تخریب و نوسازی این واحدها در حال پیگیری است و تلاش شده در تمام مراحل، شرایط لازم برای اسکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده فراهم باشد.