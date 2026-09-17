«مثل یک معجزه» آماده نمایش شد؛ دریافت اولین جایزه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «مثل یک معجزه» به کارگردانی عَبُد کاظمی و تهیهکنندگی سعید نجاتی و انجمن سینمای جوانان دفتر بندرانزلی، که به تازگی آماده نمایش شده است، در اولین حضور جهانی خود، در ششمین دوره از جشنواره Son of a Pitch در شهر ونیز ایتالیا، پس از کاندید شدن در ۲ بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، سرانجام جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره را از آن خود کرد.
جایزه یا جشنواره «Son of a Pitch» یک جایزه بینالمللی فیلم است که به کارگردانان زیر ۳۰ سال اختصاص دارد. این جایزه که در سال ۲۰۲۱ در ونیز پایهگذاری شده است، صدایهای تازه در سینمای معاصر را ارج مینهد و برای استعدادهای نوظهور، فرصتی واقعی برای عرضه آثارشان فراهم میآورد.
این جشنواره به فیلمهای کوتاه و فیلمسازان نوظهور اختصاص دارد و داستانهای دارای بینش و خلاقیت را از مرحله طرح اولیه تا رسیدن به مخاطب کشف، حمایت و معرفی میکند.
فیلم کوتاه «مثل یک معجزه» طی ۲ روز در بندر انزلی فیلمبرداری شده است و پس از آماده نمایش شدن، حضور در جشنوارههای بینالمللی را تجربه میکند.
در «مثل یک معجزه»، پارسا امدادی، مهرشاد ملکی، سالار بلانش و حسن گرمرودی ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «پسری که به شعبده بازی علاقهمند است چوبی به شکل تفنگ دارد. او نزد دوستش ادعا میکند که میتواند با آن چوب تیراندازی کند. درحالی که مشغول بازی هستند، پسر تفنگ چوبی خود را به سمت پیرمرد نشانه میگیرد ... .»
فهرست عوامل فیلم کوتاه «مثل یک معجزه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: عَبُد کاظمی، تهیهکننده: سعید نجاتی و انجمن سینمای جوانان دفتر بندرانزلی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا حیدری، تدوین: عَبُد کاظمی، مدیر صدابرداری: امیرحسین گلمحمدی، طراحی و ترکیب صدا: بهنیا یوسفی، موسیقی: سالار بلانش، اصلاح رنگ: سارا احترامی، مدیرتولید: امیرحسین محمدجانی، دستیار کارگردان: علیرضا خانی، طراح پوستر: مریم برادران، دستیاران فیلمبردار: شهاب ملک پور، مسعود حبیبی و میلاد جوادی نژاد، دستیار صدابردار: محمدجواد پولادرگه، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیرحسین خانی پور، مشاور فیلمنامه: فائزه عابد، مشاور پروژه: محمدتقی اشرفی، مترجم: هانا گلی، مشاور رسانهای: آزاده فضلی.
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