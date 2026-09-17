دیدار اعضای هیئت رئیسه خانه سینما با بازیگر پیشکسوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، حبیب اسماعیلی عضو هیئت رئیسه، علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه همراه با سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما با حضور در منزل آزیتا لاچینی با وی دیدار و گفتگو کردند.

آزیتا لاچینی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر در این دیدار با تشکر از حمایت‌های خانه سینما از هنرمندان پیشکسوت گفت: بسیار سپاسگزارم که به یاد ما هستید، فراموشمان نکردید و همچنین اجازه نمی‌دهید نام ما از سینما پاک شود.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که ما هرچه در توان داشتیم برای سینما و تئاتر گذاشتیم و امروز دیگر از لحاظ جسمی حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم مانند گذشته فعالیت داشته باشیم و امروز همه ما باید به جوان‌های با استعداد کمک کنیم تا رشد کنند و موفق شوند.

لاچینی با اشاره به چندین دهه فعالیت خود در عرصه تصویر گفت: از سال ۱۳۳۷ به عنوان بازیگر در کارهای متفاوتی حضور پیدا کردم و خدا را شاکرم که توانستم در برخی آثار ماندگار سینمای ایران حضور داشته باشم.

وی در ادامه با اشاره به برخی آثاری که در آنها حضور داشته به بازگویی خاطرات خود از دوستی و همکاری با هنرمندانی همچون عزت الله انتظامی، علی نصیریان، داریوش مودبیان، همایون اسعدیان، شاپور غریب پرداخت.

در این دیدار حبیب اسماعیلی بازیگر و عضو هیئت رئیسه خانه سینما نیز با اشاره به همکاری خود با آزیتا لاچینی، گفت: آزیتا لاچینی جزو بازیگرانی است که سال‌ها جلوتر از ما وارد سینما و تئاتر شد و همکاری با او برای ما افتخار بزرگی است.

وی ادامه داد: قطعا یکی از وظایف مهم ما در خانه سینما دیدار با پیشکسوتان است و باید زودتر به دیدار خانم لاچینی می آمدیم

علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما نیز گفت: خانم لاچینی هنرمندی است که با نقش آفرینی در آثار سینمایی، سریال ها و تئاتر، چند دهه در کنار مردم بوده است و مخاطبان از نقش آفرینی های او خاطرات بسیاری دارند. ‌

اسماعیلی گفت: خانم لاچینی با هنرمندان بزرگی از جمله؛ علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، عزت الله انتظامی و بسیاری از هنرمندان سینما و تئاترهم بازی بوده است و توانسته طی شش دهه در دل و جان و مردم خوش بدرخشد.