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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پناه: تشکل‌های کارگری باید در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشند

پناه: تشکل‌های کارگری باید در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشند

سنندج- مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید از مطالبه‌گری عبور کرده و در فرآیندهای تصمیم‌سازی به توسعه اقتصادی کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور که با حضور اعضای هیئت‌مدیره این کانون و مدیران استانی در سازمان تأمین اجتماعی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌های کارگری نباید صرفاً به عنوان مجموعه‌هایی برای طرح مطالبات صنفی شناخته شوند، بلکه ظرفیت آنها می‌تواند در فرآیند تصمیم‌سازی و ارائه مشورت به دولت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت تعامل میان دولت و تشکل‌های صنفی افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند پل ارتباطی میان جامعه کار و مجموعه تصمیم‌گیر باشند و مسائل و مطالبات واقعی این بخش را به سطوح سیاست‌گذاری منتقل کنند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار گفت: سه‌جانبه‌گرایی صرفاً یک عنوان نیست، بلکه سازوکاری برای ایجاد اعتماد و دستیابی به اهداف توسعه‌ای است و بدون مشارکت فعال کارگران، کارفرمایان و تشکل‌های صنفی، دستیابی به توسعه اقتصادی با چالش مواجه خواهد بود.

پناه ادامه داد: کارگران و کارفرمایان سرمایه اصلی حوزه تولید و اقتصاد هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود که نمایندگان آنها از طریق تشکل‌های صنفی، نقش پررنگ‌تری در فرآیندهای مرتبط با اقتصاد و بازار کار داشته باشند.

لزوم توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در حوزه کار

وی با اشاره به تفاوت شرایط و نیازهای جامعه کارگری در مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: مسائل بازار کار در همه مناطق یکسان نیست و برای رسیدن به راهکارهای مناسب باید شرایط هر منطقه را به‌صورت دقیق شناخت.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وجود برخی کاستی‌ها در حوزه تشکل‌ها طبیعی است، اما نشست‌های تخصصی باید فرصتی برای شناخت دقیق مسائل، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای عملیاتی باشد.

پناه همچنین بر ضرورت آینده‌نگری در حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: پیشرفت فناوری و گسترش هوش مصنوعی موجب تغییر در ماهیت بسیاری از مشاغل خواهد شد و جامعه کارگری باید برای این تحولات آماده باشد.

وی ادامه داد: تشکل‌های کارگری به دلیل ارتباط مستقیم با نیروی کار و آگاهی از نیازهای واقعی بازار، می‌توانند در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی نقش مؤثری ایفا کنند و زمینه انطباق نیروی کار با تحولات آینده را فراهم سازند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دارد، اظهار کرد: تقویت تشکل‌های صنفی می‌تواند ظرفیت مشارکت اجتماعی در حوزه کار و تولید را افزایش دهد و مناطقی که از تشکل‌های منسجم و توانمند برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای پیگیری مسائل جامعه کار و تولید خواهند داشت.

پناه در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریتی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی کردستان گفت: تقویت تشکل‌ها و افزایش مشارکت بدنه کارگری و کارفرمایی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، می‌تواند به حل مسائل حوزه کار و تقویت روندهای اقتصادی کمک کند.

کد مطلب 6949806

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