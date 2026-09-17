به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور که با حضور اعضای هیئتمدیره این کانون و مدیران استانی در سازمان تأمین اجتماعی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تشکلهای کارگری نباید صرفاً به عنوان مجموعههایی برای طرح مطالبات صنفی شناخته شوند، بلکه ظرفیت آنها میتواند در فرآیند تصمیمسازی و ارائه مشورت به دولت مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت تقویت تعامل میان دولت و تشکلهای صنفی افزود: تشکلهای کارگری و کارفرمایی میتوانند پل ارتباطی میان جامعه کار و مجموعه تصمیمگیر باشند و مسائل و مطالبات واقعی این بخش را به سطوح سیاستگذاری منتقل کنند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر جایگاه سهجانبهگرایی در روابط کار گفت: سهجانبهگرایی صرفاً یک عنوان نیست، بلکه سازوکاری برای ایجاد اعتماد و دستیابی به اهداف توسعهای است و بدون مشارکت فعال کارگران، کارفرمایان و تشکلهای صنفی، دستیابی به توسعه اقتصادی با چالش مواجه خواهد بود.
پناه ادامه داد: کارگران و کارفرمایان سرمایه اصلی حوزه تولید و اقتصاد هستند و باید زمینهای فراهم شود که نمایندگان آنها از طریق تشکلهای صنفی، نقش پررنگتری در فرآیندهای مرتبط با اقتصاد و بازار کار داشته باشند.
لزوم توجه به تفاوتهای منطقهای در حوزه کار
وی با اشاره به تفاوت شرایط و نیازهای جامعه کارگری در مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: مسائل بازار کار در همه مناطق یکسان نیست و برای رسیدن به راهکارهای مناسب باید شرایط هر منطقه را بهصورت دقیق شناخت.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وجود برخی کاستیها در حوزه تشکلها طبیعی است، اما نشستهای تخصصی باید فرصتی برای شناخت دقیق مسائل، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای عملیاتی باشد.
پناه همچنین بر ضرورت آیندهنگری در حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: پیشرفت فناوری و گسترش هوش مصنوعی موجب تغییر در ماهیت بسیاری از مشاغل خواهد شد و جامعه کارگری باید برای این تحولات آماده باشد.
وی ادامه داد: تشکلهای کارگری به دلیل ارتباط مستقیم با نیروی کار و آگاهی از نیازهای واقعی بازار، میتوانند در حوزه آموزش، مهارتآموزی و توانمندسازی نیروی انسانی نقش مؤثری ایفا کنند و زمینه انطباق نیروی کار با تحولات آینده را فراهم سازند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت نقش تنظیمگری و تسهیلگری دارد، اظهار کرد: تقویت تشکلهای صنفی میتواند ظرفیت مشارکت اجتماعی در حوزه کار و تولید را افزایش دهد و مناطقی که از تشکلهای منسجم و توانمند برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای پیگیری مسائل جامعه کار و تولید خواهند داشت.
پناه در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریتی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی کردستان گفت: تقویت تشکلها و افزایش مشارکت بدنه کارگری و کارفرمایی در فرآیندهای تصمیمسازی، میتواند به حل مسائل حوزه کار و تقویت روندهای اقتصادی کمک کند.
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