«پسر دریا» برنده جایزه بهترین فیلم آسیایی جشنواره سئول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم انیمیشن و کارتون سئول SICAF که از ۲۶ تا ۳۰ تیرماه ۹۸ در پایتخت کره‌جنوبی برگزار شد، فیلم انیمیشن «پسر دریا» ساخته عباس جلالی یکتا ضمن نمایش در بخش مسابقه فیلم‌های کودک و نوجوان این رویداد، موفق به کسب جایزه نقدی بهترین فیام آسیایی جشنواره شد.

در خلاصه داستان این فیلم انیمیشن آمده است: «زن و شوهری به همراه پسری، روی دیوار زندگی می‌کنند. حضور پسر کم‌کم تغییراتی در زندگی آنها ایجاد می‌کند…»

پیش‌تر انیمیشن «پسر دریا» ضمن نمایش در بخش مسابقه دورنمای فیلم‌های کوتاه پنجاه و نهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی، موفق به کسب جایزه ویژه شهر انسی Prix de la Ville d’Annecy شده بود.

انیمیشن «خورده شده» به کارگردانی محسن رضاپور دیگر فیلم تولیدی این مرکز بود که در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره SICAF به نمایش درآمد.