به گزارش خبرگزاری مهر،سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده وارمین و سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس پیرامون موضوعات مطرح شده از وی درباره تابعیت جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در پی شیطنت رسانه‌ای صورت گرفته از مصاحبه اینجانب که گفتم «این روزها افرادی در مورد ایرانی‌الاصل بودن آقای کریمی قدوسی بحث می‌کنند»، و این جمله را از سوی اینجانب خبر تلقی کرده‌اند و آن را بازنشر نموده‌اند.

اینجانب اعلام می‌دارم که آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد، ایرانی و همانگونه که وی در صحن علنی به صراحت اعلام کرد ایرانی‌الاصل است منظور اینجانب به مباحث مطرح شده از طرف افرادی است که این روزها با حمله‌های ناجوانمردانه به نیروهای انقلابی و نمایندگان متدین و متعهد مجلس می‌خواهند افکار عمومی را از مسائل اصلی کشور منحرف و ناکارآمدی خود را پشت طرح اینگونه مسائل پنهان کنند.

اینجانب به صراحت اعلام می‌کنم نماینده مشهد از نیروهای اننقلابی و نمایندگان متدین و متعهد مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است و طیف گسترده نفوذی‌ها بدانند با این شطینت‌ها نمی‌توانند صورت مسئله مشکلات اقتصادی تحمیل شده، گرانی‌های لجام گسیخته و عدم مدیریت جهادی و ناکامی‌های سازش با غرب را پاک کرد.