نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی «کورده» لارستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی دوشنبه در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی منطقه کورده تاکید کرد: بحث ایجاد اشتغال در منطقه جز اولویت‌های دولت است و از حضور سرمایه داران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین نقاط برای احداث نیروگاه خورشیدی در سطح کشور، استان فارس و منطقه لارستان است، تصریح کرد: امروزه در دنیا بهره‌مندی از انرژی پاک، جایگاه مورد توجه ای دارد و بسیار توصیه می‌شود که این نعمت در کشور ایران و بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله منطقه لارستان فراوان و نیازمند برنامه ریزی کارآمد است.

وی اظهار کرد: بسیار خرسندم که پروژه نیروگاه خورشیدی کورده با مدیریت جوانان و رویکردی دانش‌بنیان توسط بخش خصوصی به بار نشسته و اثرات مثبتی را در حوزه اقتصادی و تولید انرژی را به همراه دارد.

فرماندار ویژه لارستان با اشاره به اینکه مسئله دیگری که لزوم بهره گیری از انرژی خورشیدی را دو چندان می کند پیامدهای زیست محیطی حاصل از به کارگیری انبوه سوختهای فسیلی است؛ افزود: دست سرمایه‌گذاران این حوزه را به گرمی می فشاریم و دستگاه‌های ذیربط حداکثر همکاری و همراهی را در این موضوع در دستور کار خود قرار خواهند داد.

حسنی یادآورشد: با صرفه جویی مردم و تدابیر دولت خوشبختانه کمبود برق در تابستان نداریم، اما برای امسال و سال‌های بعد توجه ویژه به توسعه تولید برق از طریق نیروگاه خورشیدی صورت خواهد گرفت.

مسعودحکیمی مسئول کنترل کیفی این نیروگاه نیز در سخنانی گفت: این نیروگاه که از طریق فرآیند قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی صورت پذیرفته، در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار شامل ۳۰ هزار و ۱۲۸ پنل و با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ میلیون یورو احداث شده و با تزریق سالیانه ۱۶ گیگاوات‌ساعت انرژی به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این نیروگاه سالیانه از انتشار ۱۳ هزار و ۷۱۲ تن آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری به‌عمل آمده و در هر سال از مصرف چهار هزار و ۲۷۲ مترمکعب آب کاسته خواهد شد. همچنین این نیروگاه باعث صرفه‌جویی سالیانه ۵٫۶۴ میلیون مترمکعب معادل گازطبیعی در فرآیند تولید برق کشور می‌شود.

حکیمی از مزایای استفاده از انرژی خورشیدی را پاک و بدون آلودگی، در دسترس بودن این انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، هزینه کمی تولید در طولانی بودن، هزینه کمی نگهداری از تاسیسات تولید آن و امن و بی خطر بودن بیان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی منطقه کورده شهرستان لارستان به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است؛ اذعان داشت: در این نیروگاه، ۱۵ نفر مشغول به فعالیت در واحدهای مختلف هستند.