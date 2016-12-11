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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

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اسکورسیزی دنبال فیلمی با بازی مشترک رابرت دنیرو و دی کاپریو است

اسکورسیزی دنبال فیلمی با بازی مشترک رابرت دنیرو و دی کاپریو است

مارتین اسکورسیزی کارگردان مطرح اعلام کرد به دنبال سوژه‌ای می‌گردد که بتواند در آن رابرت دنیرو و لئوناردو دی کاپریو را با هم برابر دوربین خود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جوی نیوز، مارتین اسکورسیزی که برای حمایت از فیلم جدیدش «سکوت» در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، ضمن اشاره به این فیلم و دیدارش با پاپ و مسایل مرتبط به آن به یک سوال مورد توجه پاسخ داد و آن این که آیا برنامه‌ای برای ساخت یک فیلم با حضور رابرت دنیرو و لئوناردو دی کاپریو ندارد؟

با توجه به این که دی کاپریو بازیگر شماری از فیلم‌های مطرح اسکورسیزی از جمله «مرحوم»، «شاتر آیلند» و «گرگ وال استریت» بوده و رابرت دنیرو نیز در شماری از به یادماندنی‌ترین فیلم‌های اسکورسیزی چون «راننده تاکسی» و «گاو خشمگین» بازی کرده، علاقه‌مندان این چهره‌ها علاقه زیادی دارند تا آنها را در کنار هم ببینند.

اسکورسیزی با تایید این مساله گفت مدت‌هاست این فکر را در سر دارد اما به دنبال یافتن موضوعی مناسب است تا بتواند این دو را در کنار هم در یک فیلم داشته باشد.

وی گفت: در فیلم بعدی من با عنوان «ایرلندی» رابرت دنیرو بازی می‌کند، اما آنجا شخصیتی برای لئو نداشتیم.

این درحالی است که دنیرو نیز به تازگی اعلام کرده بسیار دوست دارد با دی کاپریو در یک فیلم بازی کند.

دنیرو و دی کاپریو سال‌ها پیش و سال ۱۹۹۳ با هم در فیلم «زندگی این پسر» در نقش یک پدر و پسر ناتنی بازی کرده بودند.   

کد مطلب 3847383

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