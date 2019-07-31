سهام آسیایی سقوط کرد/احتمال کاهش نرخ بهره پس از ده سال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، به دنبال تهدیدات تجاری جدید دونالد ترامپ بر علیه چین و تشدید نگرانی‌های تجاری، سهام آسیایی سقوط کردند. همچنین افزایش نگرانی‌ها در مورد برگزیت بدون توافق تجاری، پوند انگلیس را تحت فشار قرار داد.

در ادامه امروز انتظار می‌رود فدرال‌رزرو در پایان اجلاس سیاست‌گذاری ۲ روزه خود اعلام کند که برای اولین بار از بحران مالی جهانی در یک دهه پیش تا کنون، نرخ بهره خود را کاهش می‌دهد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۰۴ درصد افت کرد.

نیکی ژاپن ۱.۰۱ درصد سقوط کرد.

در بازار چین، شاخص شانگهای ۰.۷۸ درصد افت کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۵۰ درصد سقوط کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۳۰ درصد پایین آمد، در حالی که کوسپی کره‌جنوبی با سقوطی ۱.۲۰ درصدی روبرو شد.

در حالی که دور جدیدی از مذاکرات چین و آمریکا آغاز شده است، ترامپ توییت کرد: اگر من در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، دوباره انتخاب شوم، نتیجه مذاکرات می‌تواند هیچ توافقی نباشد و یا یک توافق سخت‌تر باشد.

اوسامو تاکاشیمو، رییس استراتژی بازار سیتی گروپ ژاپن، می‌گوید: توییت ترامپ نشان می‌دهد که مذاکرات تجاری خوب پیش نمی‌رود، که این عامل منفی جدیدی برای بازارهای جهانی است.

در بازار ارز، پوند توانست نرخ برابری دلاری خود را ۰.۱۴ درصد بهبود ببخشد و در نرخ ۱.۲۱۶۴ معامله شود، اما همچنان فاصله زیادی با پایین‌ترین نرخ ۲۸ ماهه ۱.۲۱۲۰ ایجاد نکرد.

نرخ دلار در برابر ین ژاپن در ۱۰۸.۵۸ ثابت ماند.