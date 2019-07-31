احتکار و گرانی مسکن حاصل ساخت مسکن مشارکتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش شبکه یک سیما، شب گذشته (سه شنبه ۸ مردادماه) ابولفضل نوروزی کارشناس مسکن در نقد و بررسی برنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی با بیان اینکه از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ سالانه باید یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، گفت: در بهترین حالت در طی این مدت تنها ۳۵۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم ساخته شده است. بر اساس این طرح، سالانه با کمبود ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم که باید با اقدامات لازم جبران شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه ۸ میلیون بافت فرسوده داریم که به طور قطع تا سال ۱۴۰۵ تعداد این واحدها چندین برابر می‌شود، افزود: ۶۳ درصد بافت‌های فرسوده در معرض تخریب هستند که با کوچک‌ترین حادثه به صورت کامل تخریب می‌شوند.

وی توضیح داد: از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ تعداد ازدواج‌ها به ۱۲ میلیون فقره می‌رسد که نیاز اصلی جوانان، مسکن است و این نیاز در سبد بسیاری از خانواده‌ها ۵۰ درصد و در اقشار ضعیف‌تر تا ۷۰ درصد می‌رسد.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در دوران وزارت آخوندی چندین لطمه به بازار مسکن وارد شد، گفت: جلوگیری از عرضه زمین رایگان به مردم، مانع ساخت مسکن مهر شد. پس از این طرح مسکن مشارکتی و اجتماعی را مطرح کردند که این طرح هم به نتیجه نرسید.

وی با اشاره اینکه آخوندی مانع اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن از سوی دولت شد، افزود: وزیر سابق راه وشهرسازی با وجود آنکه قرار بود سامانه املاک و اسکان و شفاف سازی حوزه مسکن را اجرایی کند، ولی بعد از گذشت چند سال آن را به نتیجه نرساند. در ۵ سال گذشته حوزه مسکن کاملا در رکود بوده و وزیر راه و شهرسازی سابق با ممانعت از تولید مسکن مهر مشکلات بسیار زیادی را در این بخش ایجاد کرده است.

وی به طرح اقدام ملی اشاره کرد و افزود: ارائه زمین رایگان به انبوه سازان از سوی دولت و ساخت واحدها توسط انبوه سازان و فروش واحدها به قیمت روز بازار از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مالک بودن سازنده یکی از مهم‌ترین انتقادهایی است که به این طرح وارد می‌شود، بیان کرد: کاهش نیافتن قیمت مسکن و امکان احتکار واحدهای ساخته شده از سوی سازنده مشکل اصلی است که گریبان گیر این طرح شده است. سازنده با وجود آنکه زمین رایگان در اختیار دارد، ولی ساخت واحد را طولانی می کند تا با گران شدن مسکن بتواند واحد را گران‌تر بفروشد.

نوروزی تصریح کرد: ساخت واحد توسط خود مالک و پرداخت تسهیلات برابر با پیشرفت واحد مسکونی می‌تواند زمینه ساز تسریع ساخت واحدهای مشارکتی شود. زمانی که مالک و سازنده یکی شود زمان عرضه واحدهای مسکونی طولانی می‌شود تا گران‌تر به فروش برسد.

این کارشناس اقتصادی به طرح مسکن ویژه هم اشاره کرد و گفت: این یکی از موفق‌ترین طرح‌های مسکن در سال ۹۰ بود که بدون وابستگی به تسهیلات بانکی ساخته شد و مردم از طریق مشارکت توانستند مسکن با قیمت مناسب تحویل بگیرند.

نوروزی در پایان با بیان لزوم همکاری همه دستگاه ها در ساخت مسکن، افزود: تمامی دستگاه‌ها از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن، سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد باید با تحویل اراضی خود و همچنین مشارکت در ساخت مسکن‌های ارزان قیمت به افزایش تولید مسکن کمک کنند.