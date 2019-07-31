مهار آتش سوزی مراتع منطقه پراشکفت کهگیلویه و بویراحمد

غلامحسین حکمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این آتش سوزی از ساعت ۲ روز سه شنبه در مراتع منطقه پراشکفت آغاز شد.

حکمتیان با اشاره به حضور نیروهای منابع طبیعی در منطقه آتش سوزی، اظهار کرد: مردم منطقه تلاش بی وقفه و شایسته ای در کنار نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتش داشتند.

حکمتیان خاطرنشان کرد: این آتش سوزی ساعت قریب به ۲۰ روز سه شنبه به شکل کامل مهار شد.

حکمتیان همچنین از همکاری مردم منطقه برای مهار آتش سوزی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه صدها هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوزی ها از بین می رود.