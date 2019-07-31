به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در مراسم اختتامیه دوره آموزشی مهارت افزایی طلاب حوزه علمیه هرمزگان که در مدرسه علمیه جهانگیرخان قم، برگزار شد، عنوان کرد: استعاذه مقوله‌ای است که در منطق قرآن و اسلام وجود دارد و ده‌ها بار در قرآن کریم هم خانواده‌های این مفهوم به کار رفته است.

وی افزود: هم خطاب به پیامبر(ص) و هم برای پاک کردن هر عملی به استعاذه امر شده و این واژه در پناه بردن به کار می رود و به تعبیر بزرگان اخلاقی، این واژه ها معمولا چهار بعد دارد، علم، حال، فعل و قول به عنوان چهار ضلع مفاهیم اخلاقی به شمار می رود.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: علم بازگشت به سوی خدا را فراهم می کند، شرط دوم این است که برای این بازگشت حال پیدا شود، در وهله چهارم، رفتار باید بازگشت را میسر کند و در انتها در زبان باید این مفهوم جاری و ساری شود.

وی تأکید کرد: استعاذه یک لقلقه زبان نیست، بلکه حقیقتی است که در همه احوال خود را نشان می دهد، علم و دانایی پایه اول استعاذه است و ما در همه احوال باید پناه بردن به سوی خدا را موردتوجه قرار دهیم و برای این کار اولین قدم دانستن است.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: اگر کسی سیطره خداوند متعال را باور کند، دنبال غیر خدا نمی رود و در شرط نخست استعاذه، انسان باید بداند که خدا حاکم عالم بوده و هر لحظه ممکن است، شیطان ما را از تمام حیثیت ایمانی ساقط کند.

وی بیان کرد: علم اگر بایگانی شد، دیگر در احوال ما اثرگذار نمی شود و باید این علوم در زندگی اثر بگذارد و این گونه علم مصداق بارز«العلم لا ینفع» است.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: حال یعنی تاثر از علم و روح مطابق با آن ساختن و آثار و برکات این علم باید در اقدامات و وجنات فرد ظاهر شود، در مرحله آخر نیز این علم و پناه بردن به خدا و استعاذه در زبان جاری شود.

وی ادامه داد: استعاذه یک فرهنگ معنوی است و برای گوشه زندگی نبوده و یک طلبه همواره باید خود را با آن تربیت و پرورش دهد.

آیت الله اعرافی اظهار داشت: کشف خویشتن و باور به خویشتن بسیار مهم است، هر انسانی دنیای بی پایان استعداد و توانمندی بوده و این توانمندی با هوش های مطرح در روانشناسی متفاوت است. به طور مثال فراگیری زبان در سنین بالا ۵۰ سال سخت است، اما روانشناسان می گویند که انسان ۷۰ ساله هم با اراده می تواند زبان دوم را بیاموزد.

وی یادآور شد: طلاب باید این توانایی ها را کشف کرده و همواره در فکر پیشرفت باشند و هر رشدی را ممکن بدانند، روانشناسان بیان می کنند که تصویر انسان ها از خویشتن راهنمای زندگی آینده آن ها است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور مطرح کرد: اگر انسان تصویر خود را یک انسان مفلوک قرار دهد پیشرفت نمی کند، اما اگر انسان تصویری که از خودش دارد سرشار از موفقیت باشد، به سمت قله حرکت می کند که همت نام می گیرد.

طلاب باید با تاریخ حوزه آشنا باشند

وی ابراز کرد: طلاب باید با تاریخ حوزه آشنا باشند و شناخت حوزه ها به طلاب این باور را می دهد که وصل به یک درخت تناور هستند. اگر طلاب استعدادی دارند، نباید فریب این استعداد را بخورند، برای این فریب نخوردن باید شبانه روز در راه فراگیری علم کار کنند.

آیت الله اعرافی گفت: برای طلبه وجود نظم یکی از ضروریات بوده و این نظم در ذهن باید وجود داشته باشد، اگر نظم ذهنی داشته باشیم، این نظم در عمل نیز خود را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: حوزه در عصر جدید رسالت های سنگینی دارد که علی رغم همه دستاوردها، در برابر این رسالت ها باید بسیار کار کنیم؛ حوزه بر اساس نیازهای آینده طراحی های بسیار مطلوبی دارد که به سمت عمل می رود و به طور کلی شرایط کنونی حوزه بی سابقه است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور مطرح کرد: نماد امروز تاریخ حوزه، امروز قم بوده و تلاش ما این است، طرح های موجود به تدریج به سمت عملی شدن حرکت کند و در این میان تاکید حوزه بر این است که شهر ها و استان ها از آنچه که هستند به مراتب باید بالاتر بیایند.

وی تأکید کرد: در سال گذشته ۲۰ هزار طلبه در برنامه های تابستانی شرکت کردند و امسال نیز علی رغم مشکلات مالی، همین تعداد در برنامه‌های تابستانی شرکت کرده اند.