برگزیدگان رشته معارف و حدیث مسابقات قرآن کریم گیلان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به معرفی برگزیدگان رشته‌های معارف قرآن و حدیث چهل و دومین دوره مسابقات استانی قرآنی، اظهار کرد: آزمون این افراد ۲۰ تیر ماه و به شیوه اینترنتی و همزمان با برگزاری مسابقات استانی قرآن کریم برگزار شد.

وی با بیان اینکه در رشته حدیث بخش برادران، مهدی حکیمی راد از ماسال، صفرعلی احدی از رشت و علی لاغر فیروزجائی از لنگرود اول تا سوم شدند، افزود: در رشته تفسیر بخش برادران، غلام رضا خداداد از فومن، نوید هوشمندپور ریک از تالش و محمد شعبانی از شفت رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه در رشته حدیث بخش خواهران، سودابه رمضان پور از لنگرود، سیده زینب تقوی پور و مونا باغبان هنردوست از رشت رتبه‌های برتر را کسب کردند، گفت: در رشته تفسیر قرآن کریم بخش خواهران نیز مژگان نجفی از آستانه اشرفیه اول، زهرا رنجبر چوبه از صومعه سرا و سیده معصومه اسماعیلی تسیه از رشت به صورت مشترک دوم و طیبه نوروزی فخبی از رشت سوم شدند.

وی تصریح کرد: در رشته تفسیر موضوعی قرآن کریم بخش خواهران، زهرا رویتوند از رشت، صدیقه بهار مست از فومن و مریم تقی زاده اشکوایی از رشت اول تا سوم شدند.