هیات های مذهبی اتباع و مهاجرین افغانستانی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ساماندهی هیات های مذهبی اتباع و مهاجرین افغانستانی با حضور حجت الاسلام بابادائی سامانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، حاجی، مدیر کل اتباع استانداری و جمعی از مسئولین هیات های مذهبی افغانستانی، امروز چهارشنبه، نهم مردادماه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

حجت الاسلام بابادائی سامانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، حضور عزیزان مهاجر افغانستانی در کشور را فرصتی مغتنم برای ایرانی ها و دوستان افغانستانی دانست و گفت : ما باید این فرصت حضور را برای آشنایی هرچه بیشتر نقات مشترک فرهنگی- عقیدتی دو ملت، مغتنم بشماریم و برای قوی تر کردن پیوندی که از قبل وجود داشته، تلاش مضاعف کنیم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، سازمان تبلیغات اسلامی را نهادی مردمی معرفی کرد و بنا بر وظایفی که تعریف شده، عنوان کرد: تلاش ما این است که کارها توسط خود مردم انجام شود و ما وظیفه حمایت از آن فعالیت ها را برعهده داریم که درباره اتباع نیز این مورد وجود دارد و ما به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی از تمامی فعالین فرهنگی اتباع می خواهیم که اگر در زمینه های مختلف فرهنگی، ایده و طرح خاصی دارند، پیش قدم شوند و ما نیز سعی می کنیم از همه این فعالیت ها در چارچوب وظایف خود حمایت مادی و معنوی کنیم.

وی در خصوص ساماندهی هیات های مذهبی اتباع نیز گفت: به زودی با مشورت فعالین و مسئولین هیات های مذهبی، جهت ساماندهی و نظم بیشتر هیات های مذهبی و رسمی تر شدن فعالیت های این هیات ها، کارگروهی تشکیل می دهیم تا به طور مشخص وظیفه نظم بخشیدن به کار این هیات ها را در تمام طول سال برعهده داشته باشد.

در ادامه این نشست مسئولین هیات های مذهبی اتباع نیز پیشنهاداتی جهت نظم بخشیدن به فعالیت های هیات ها بیان داشتند و عنوان کردند که طی سه سال گذشته، جمع آوری بانک اطلاعات این هیات ها انجام شده و تا کنون مشخصات حدود ۵۳۰ هیات ثبت شده اند ولی اختلافاتی در این تعداد وجود دارد که باید مجددا بررسی شود. گردهمایی مسئولین و روحانیون این هیات ها جهت ساماندهی، راه اندازی سایت، ویژه هیات های اتباع و برگزاری انتخابات جهت تشکیل کارگروهی ویژه جهت ساماندهی به فعالیت های هیات های مذهبی از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و مورد توجه قرار گرفت.