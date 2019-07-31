«مانکن» به زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این پروژه، تصویربرداری سریال «مانکن » به کارگردانی حسین سهیلی زاده با حضور شخصیت‌های اصلی داستان همچنان ادامه دارد.

سریال نمایش خانگی «مانکن » به تهیه کنندگی ایرج محمدی و نویسندگی بابک کایدان در ۲۶ قسمت به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند ... .

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی و امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کیقبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه نژاد، رضا توکلی و همایون ارشادی و با هنرمندی لیندا کیانی و شبنم قلی خانی و معرفی محمد صادقی و عارفه معماریان در این سریال نقش آفرینی دارند.