به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص تامین مسکن کارکنان دولت اظهار داشت: براساس این طرح جوانان از بدو استخدام می‌توانند در زمان معین صاحبخانه شوند.

وی گفت: طرح مذکور برای تصویب به رئیس جمهور تقدیم شده است. این طرح مراحل کارشناسی خود را در جلسات شورای مشورتی اقتصادی و همچنین در سازمان برنامه و بودجه گذرانده و با تصویب آن بزودی ابلاغ می شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این طرح به نوعی پایه گذاری شده که با آمادگی بنگاه‌ها و تشکل های غیردولتی می‌تواند تسریع یابد؛ این بدان معناست که جوانان پس از اینکه حقوق بگیر می شوند می توانند با عضویت در صندوق پس انداز مسکن در آینده، مسکن ملکی خود را تامین کنند.

اسلامی در پایان در خصوص اجاره بهای مسکن، خاطرنشان کرد: متاسفانه افزایش بهای اجاره مسکن از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند و این اجحافی است که در جامعه صورت می گیرد؛ بنابراین انتظار ما این است کسانی که صاحبخانه هستند ملاحظه مستاجران را داشته باشند.