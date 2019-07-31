به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی شرکت «نوای سپند»،علیرضا طلیسچی که چندی پیش با انتشار موزیک ویدیوی «سختگیرم» برگرفته از فیلم «آقا و خانم اسمیت» توانست نظر مخاطبان را جلب کند، سه شنبه شب هشتم مرداد در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه رفت.

کنسرت با پخش آهنگ «دیوونه دوست داشتنی» و نمایش ویدیویی از اجراهای گذشته علیرضا طلیسچی آغاز شد و این خواننده پس از اجرای قطعه «منو دریاب» گفت: به هفتمین و هشتمین سانس کنسرت من در سال ۱۳۹۸ خوش آمدید. امشب برای همه ما خاطره انگیز خواهد شد چراکه بعد از اجراهای مرداد، تا دو ماه کنسرتی نخواهیم داشت. می‌خواهم با انرژی که امشب از شما می‌گیرم، این دو ماه برای من به خوبی بگذرد.

« تو فکر می‌کنی کی ای»، « نفس کی بودی تو»، « به خودم بد کردم»، «آی دل خودم»، «دیوونه دوست داشتنی»، «آخرش قشنگه» انتخاب‌های بعدی این خواننده برای اجرای سه شنبه شب بود که با همخوانی حاضران همراه شد و نوبت به اجرای قطعه «سختگیرم» رسید که موزیک ویدیوی آن با بازی علیرضا طلیسچی و هانیه غلامی و برگرفته از فیلم «آقا و خانم اسمیت» مورد توجه بسیاری از مخاطبان موسیقی قرار گرفته بود. این قطعه درحالی که موزیک ویدیوی آن بر روی نمایشگرهای سالن برای تماشاگران به نمایش گذاشته شد، به اجرا درآمد. ضمن اینکه «زندگی جونم»، «دلی»، «ای داد بر من» و «عزیزی» دیگر قطعات اجرایی در کنسرت علیرضا طلیسچی بودند.

شهرام شاه حسینی(کارگردان)، بهنام بانی، حامد برادران و آنوئیل ملهم‌پور(خواننده و آهنگساز)، دکتر مسعود صابری، ایمان ابراهیمی، علی لهراسبی و سیما تیرانداز مهمانان ویژه این کنسرت بودند که به تماشای کنسرت نشستند.

آرتین زمانی (کیبورد)، امیرحسین آزموده (پرکاشن)، کامیار عبدی(درامز)، مرسل وطنی(ساکسوفون)، محمد عارف، مهراد حیدری و علی شقاقی(گیتار) اعضای ارکستر علیرضا طلیسچی را به رهبری آرتین زمانی تشکیل می‌دادند.

کنسرت هشتم مردادماه علیرضا طلیسچی به همت شرکت «نوای سپند» به مدیریت مهدی اسفندیار در دو سانس در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد و این خواننده قرار است ۲۹ مردادماه نیز کنسرتی را در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران روی صحنه ببرد.