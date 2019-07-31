به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادقی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل حوزه علمیه زنجان، با بیان اینکه اهداف حوزه علمیه خواهران متعالی است، افزود: تبلیغ ، ترویج ،پژوهش و مشاوره و مدیریت مراکز علمی ازجمله این اهداف است.

وی اظهار کرد: وظایف حوزه علمیه خواهران بسیار خطیر و تخصصی‌تر است و دارای مأموریت‌های بسیاری می‌باشد و خوشبختانه در این خصوص حوزه علمیه خواهران زنجان موفق بوده است.

رئیس حوزه‌های علمیه استان زنجان گفت: در نظام دینی باید به بحث تبلیغ و ترویج معارف اسلامی بیشتر توجه شود و در سال جاری این مهم با قوت بیشتری اجرا می شود.

صادقی تأکید کرد: تعلیم و تربیت چه در حوزه علمیه و چه در سایر بخش‌ها بسیار مهم است و تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمیه و سایر جوامع علمی و تحقیق و پژوهش، نظریه‌پردازی و اجتهاد در عرصه علوم انسانی از دیگر اهداف فعالیت حوزه علمیه خواهران است.

وی به نقش تأثیرگذار بانوان در جامعه تأکید کرد و گفت: بانوان نیز احکامی دارند که در نظام جمهوری اسلامی نسبت به دختران توجه ویژه شده است.

رئیس حوزه‌های علمیه استان زنجان بابیان اینکه نظام آموزشی و تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی حوزه‌های علمیه تشیّع، متناسب با ویژگی‌های اختصاصی و نیازهای جامعه طراحی‌شده است، افزود: تربیت خواهران دین‌شناس، صاحب‌نظر، توانمند در تبلیغ، ترویج آموزه‌های دینی و دفاع از باورها و ارزش‌های دینی ازجمله اهدافی است که در حوزه‌های علمیه دنبال می‌شود.

صادقی ابراز کرد: نظام آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در سه مقطع تحصیلی اول (عمومی)، مقطع دوم (عالی) و مقطع سوم (تخصصی) است و مقطع اول یعنی عمومی شامل سطح دو کارشناسی، مقطع دوم و عالی شامل سطح ۳کارشناسی ارشد و مقطع سوم نیز تخصصی یعنی سطح ۴ دکتری است.

وی به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: در بخش‌های مختلف بیانیه گام دوم انقلاب، اخلاق و معنویت، تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی حوزه علمیه خواهران مورد تأکید است.