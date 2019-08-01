ذابحین و ناظرین ذبح شرعی در قزوین آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زینالی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی که با حضور ناظرین شرعی و ذابحین دام که در دامپزشکی قزوین برگزار شد اظهار کرد: هر ساله در آستانه عید سعید قربان حجاج اقدام به ذبح دام می کنند که اداره کل دامپزشکی استان قزوین نیز تمهیداتی برای تضمین حلیت و سلامت گوشت دامهای ذبح شده در دستور کار دارد.

وی افزود:یکی از برنامه های اداره کل دامپزشکی استان قزوین آموزش ناظرین ذبح شرعی و ذابحین استان با هماهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جهاد کشاورزی است که در همین راستا یک دوره آموزشی ۲ روزه بصورت تئوری و عملی با حضور ۱۲۰ نفر از روحانیون ناظر ذبح شرعی در کشتارگاههای دام و طیور استان و ذابحین استان توسط دامپزشکی اجرا شد.

زینالی نظارتهای شرعی و نحوه صحیح ذبح دام را یکی از الزامات تضمین حلیت فرآورده های خام دامی ذکر کرد و از شرکت کنندگان در کلاس خواست با دقت هر چه تمام در راستای تحقق این مهم کوشا باشند چرا که در صورت عدم رعایت اصول ذبح شرعی مدیون مصرف کنندگان خواهند شد.

وی بر رعایت بهداشت فردی توسط ناظرین شرعی و ذابحین تاکید کرد و افزود: برای پیشگیری از ابتلاء شاغلین این حرفه به بیماریهایی مانند تب کریمه - کنگو، تب مالت، سل و... می بایست محافظت شخصی «چکمه، کلاه، عینک، دستکش، روپوش و...» و اصول بهداشتی در زمان کار رعایت شود، چرا که بیش از ۸۰۰ نوع بیماری قابل انتقال بین انسان و دام وجود دارد که کارکنان کشتارگاه از افرادی هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با خون و لاشه دام در معرض ابتلا به بیماری هستند.

زینالی تصریح کرد: همه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی کارت شناسایی و گواهی مربوطه را اخذ خواهند کرد و ذابحینی که فاقد این گواهینامه باشند اجازه فعالیت در امر ذبح دام و طیور نخواهند داشت.

تدریس این دوره آموزشی را حجت الاسلام قراخانلو مسئول سابق صید و ذبح سازمان دامپزشکی کشور بر عهده داشت که توضیحات مبسوطی را در خصوص ذبح حلال و طهارت لاشه پس از ذبح بیان کرد و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.