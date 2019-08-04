گام چهارم بررسی «تجربیات فعالیت فرهنگی در سوریه»

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در مسئله بحران سوریه نقشی اساسی دارد که با هیچ کدام از تاثیرگذاری‌های فرامرزی ایران در تاریخ انقلاب اسلامی، به لحاظ وسعت و عمق کار، حتی با بحران بوسنی قابل مقایسه نیست. خون بسیاری از نیروهای ایرانی به طور مستقیم در میدان سهمگین سوریه بر زمین ریخته شده است، و این علاوه بر هزاران جوان حزب اللهی لبنانی، عراقی، افغان، پاکستانی و....است که جان در راه آرمان مقدس مقاومت گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران به مدد همین پایمردی های شیرجوانانی که «مدافع حرم» لقب گرفتند، یک نیروی اصلی و بلاتردید ماجرای سوریه است.

در سه جلسه گذشته نشست «مدافعان فرهنگی حرم» کارشناسان و فعالین فرهنگی سوریه با اشاره به اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در این کشور به بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت فرهنگی و رسانه ای در دوران بحران پرداختند و فعالیت اجتماعی و اقتصادی را راه حلی برای شروع اقدامات فرهنگی بیان کردند.

واحد بین الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در نظر دارد در این جلسه نشست به بررسی تجربیات فعالیت فرهنگی در سوریه بپردازد.

چهارمین جلسه نشست، دوشنبه چهاردهم مرداد ماه با حضور سید مهدی موسوی فعال فرهنگی در سوریه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در حسینه هنر واقع در خیابان انقلاب خیابان ۱۶ آذر نبش خیابان نصرت پلاک ۶۰ برگزار می‌شود. حضور در این مراسم برای عموم علاقه مندان آزاد است.