«ملاقات با گودو در کافه پایتخت» میسر شد/ بازنگری در شکل اجرا

غزل اسکندرنژاد کارگردان و مدرس تئاتر درباره اجرای نمایش «ملاقات با گودو در کافه پایتخت» به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی شهریور ۹۵ در قالب جشنواره نمایش عروسکی در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود و قرار است بهمن و اسفند امسال در تالار سایه همین مجموعه اجرای عمومی داشته باشد.

وی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرا در جشنواره خواهد داشت، بیان کرد: این اثر نمایشی اقتباسی از «در انتظار گودو» ساموئل بکت است که با نام «ملاقات با گودو در کافه پایتخت با ۱۵ درصد تخفیف» در جشنواره عروسکی اجرا شد اما مطمئنا در طول این سه سال دیدگاه من به متن و اجرا تغییر کرده و اجرای عمومی با بازنگری جدی همراه خواهد بود.

اسکندرنژاد در پایان صحبت‌هایش درباره داستان نمایش توضیح داد: در یک روز معمولی مانند تمام روزها، کارکنان کافه‌ای قدیمی و نه‌چندان شناخته شده به نام کافه پایتخت سرگرم امور متداول روزانه در کافه هستند. مباشرِ گودو در یک تماس تلفنی با کافه اعلام می‌کند که گودو در پنجاهمین سالروز افتتاح کافه پایتخت برای ایراد سخنرانیِ تاریخی خود به آنجا خواهد رفت. کارکنان در تکاپوی آماده‌سازی کافه می‌افتند با آرزوهایی در دل و سوال‌هایی در سر...

مریم آشوری، بهرام بهبهانی، سیاوش چراغی پور، حمیدرضا حمیدی، مهرنوش شریعتی، مهرنوش صادقیان، فرزین محدث بازی دهندگان عروسک این اثر نمایشی در اجرای جشنواره نمایش عروسکی بودند.