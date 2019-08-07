به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: نظام مهندسی قم اشکالات و پیشنهادهای خود را در خصوص هر یک از بندهای اصلاحیه این قانون ارائه دهد.
وی در خصوص موضوع مجریان ذیصلاح اظهار داشت: به نظر میرسد حضور یک سازنده متخصص و دارای صلاحیتهای لازم در ساخت و سازها منطقی باشد که میبایست الزامی شدن این مسئله را در شورای عالی استانها و یا در وزارت کشور دنبال کنیم.
نماینده مردم قم در خانه ملت، در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری نیز گفت: تصمیم حذف اصل جرائم ماده ۱۰۰ خوب است و ساخت و سازها باید بر اساس ضوابط باشد که در صورت اجرایی شدن این موضوع تخلفات ساختمانی هم کاهش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوهسازان در راستای حفظ منافع بهرهبرداران، ضمن صدور دستور پیگیری موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی، از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواست تا مستندات قانونی خود را طی نامهای به ایشان نیز علاوه بر رئیس قوه قضاییه جهت انجام بررسیها و پیگیریهای لازم ارائه کند.
لاریجانی با تأکید بر تلاش برای روانسازی کار مردم، اظهار داشت: باید برای افرادی که قصد دارند برای خودشان مسکنی بسازند تسهیلاتی در نظر گرفت.
وی ابراز داشت: در زمینه موضوعات معماری اسلامی و همچنین سبک زندگی، نظام مهندسی کار تخصصی در این زمینهها میتواند انجام دهد و اگر در جایی نیز نیاز به قانون بود مجلس شورای اسلامی از آن حمایت خواهد کرد.
رئیس قوه مقننه گفت: ساخت و سازها چه در معماری داخلی و چه خارج از ساختمان میبایست به گونهای باشد که آرامش خانواده در آن حفظ شود و اشرافهای دیگران به درون منازل باید به حداقل برسد.
وی گفت: برقراری تناسب میان پذیرش دانشجویان در رشتههای مختلف و نیازهای کشور همواره مورد بحث بوده است و جا دارد سازمان نظام مهندسی ساختمان کار کارشناسی جامعی در زمینه نیاز کشور به مهندسان داشته باشد و این مطالعات نیز در اختیار مجلس قرار گیرد تا در کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون آموزش و عمران و همچنین مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدای این دیدار نیز امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم به تشریح فعالیتهای این سازمان و ارائه گزارشی از آخرین وضعیت عرصه صنعت ساختمان در استان پرداخت.
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