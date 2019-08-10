انتشار کتاب نقش مدیران در نقدینگی آزاد و سیاست تقسیم سود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نقش مدیران در نقدینگی آزاد و سیاست تقسیم سود به قلم نصیر پاشایی به همت انتشارات کتاب آوا منتشر شد.

هدف کلی از انجام تحقیق حاضر، شناخت و پیش بینی پدیده نقش مالکیت سهام مدیران بر ارتباط جریان وجوه نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال مالی ۱۳۹۰ تا انتهای سال مالی ۱۳۹۴ است.

این تحقیق براساس هدف از نوع توصیفی ـ کاربردی و براساس ماهیت و روش از نوع همبستگی، روش شناسی از نوع پس رویدادی و برای گردآوری داده های مورد نظر از ماهنامه های بورس و سایتهای بورس و بانک مرکزی و نرم افزارهای اطلاعات مالی شرکت ها استفاده شده است.

همچنین برای گردآوری اطلاعات مربوط به ترازنامه و صورت سود و زیان از صورتهای مالی فراهم آمده در آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران(لوح های فشرده موسوم به آرشیو) و برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین مالکیت سهام مدیران و جریان وجوه نقد آزاد و سیاستهای تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب کتاب عبارت است از:

پیش نوشتار

فصل نخست: کلیات پژوهش

فصل دوم: ادبیات و پیشینه نظری پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست